Bolsa Família: confira os valores e datas atualizadas de novembro 2023

Entra mês, sai mês, e os beneficiários do programa de transferência de renda Bolsa Família ficam de olho no calendário para saber a data exata em que receberão os devidos pagamentos do auxílio social do governo federal. Para novembro, o programa conta com mudanças, bem como com alguns acréscimos financeiros. Siga a leitura abaixo e saiba mais.

Rodada de benefícios

Todos os meses, os beneficiários do Bolsa Família contam os dias para receber o apoio essencial do programa social, já que os repasses ocorrem nos últimos 10 dias úteis do mês.

Novembro, por sua vez, traz expectativas renovadas, pois alguns ajustes nos valores do benefício passaram a valer exatamente neste período.

Tomando como exemplo o repasse médio destinado aos beneficiários do Ceará, observamos que, em outubro, atingiu a marca de R$ 680,03. Um aumento sutil em relação a setembro, quando alcançou R$ 677,97.

Com esse pensamento, todos os contemplados pelo Bolsa Família ficam na torcida pela continuidade desse crescimento ao longo de novembro. Continue a leitura a seguir e saiba os valores e datas de pagamento para este mês.

Beneficiários ficam otimistas com novas mudanças nos repasses

O programa não se resume apenas a prover os mais necessitados com pensões mensais. Ele desempenha um papel crucial na atualização do Cadastro Único (CadÚnico), integrando os beneficiários ao Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Essa iniciativa não apenas abre espaço para a inclusão de brasileiros fora do Bolsa Família, mas também assegura a revisão de benefícios diante de irregularidades identificadas.

Bolsa Família: estimativas de valor para novembro

Embora os pagamentos de novembro iniciem em 17 de novembro, o Governo Federal mantém em sigilo o valor médio por estado. Contudo, ao analisar os últimos meses, é percebido uma variação mínima, mantendo-se na casa dos R$ 680.

Vale destacar que o valor mínimo estipulado é de R$ 600, podendo haver pagamentos adicionais para beneficiários com dependentes, gestantes ou nutrizes.

Na cidade de Fortaleza, com mais de 343 mil famílias beneficiadas, representando um aporte total de R$ 227 milhões do Governo Federal, destaca-se como a cidade com maior quantidade de cidadãos atendidos pela iniciativa assistencial. Quanto ao maior valor médio distribuído, Marco (CE) lidera com R$ 728,04.

Quem pode acessar o Bolsa Família?

Para integrar o programa, o responsável familiar deve estar inscrito no CadÚnico, mantendo os dados sempre atualizados para garantir sua permanência.

Em outubro, aproximadamente 21,4 milhões de famílias foram aceitas no Bolsa Família, sendo crucial que a renda familiar mensal por pessoa não ultrapasse R$ 218.

A verificação de aprovação pode ser feita pelo aplicativo do Bolsa Família ou do Caixa Tem, disponíveis para Android e iOS. Além disso, as autoridades enviam cartas confirmando a inclusão no programa.

Em resumo, seguir as regras e manter os dados atualizados são passos fundamentais para ser continuamente contemplado pelo programa. Fique atento a possíveis mudanças no benefício para evitar problemas futuros.

