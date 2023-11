Nubank: clientes precisam ter cuidado; alerta urgente

Época de festas de fim de ano chegando, e os novos golpes começam a surgir. O Procon Municipal de Tubarão, em Santa Catarina, emitiu um comunicado urgente para os clientes do Nubank, informando sobre uma série de ocorrências relacionadas a compras não reconhecidas.

Segundo o órgão, clientes do banco digital têm sido alvo de uma estratégia fraudulenta, na qual recebem ligações que aparentam ser do número oficial do Nubank.

Mas o que acontece após a ligação? Qual a dinâmica deste novo golpe? A seguir, continue lendo para saber as respostas e entender como se proteger e evitar que aconteça o mesmo com você.

Você é cliente Nubank? Fique atento a um novo golpe. / Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Nubank: cuidado com novo golpe da compra não reconhecida

Durante a ligação, teoricamente do banco Nubnak, os clientes são informados sobre uma transação supostamente desconhecida.

Neste momento, eles são orientados a autorizar o cancelamento do cartão do banco, caso não reconheçam esta compra.

Como a compra realmente não aconteceu, o usuário costuma optar pelo cancelamento. E é neste momento que os golpistas agem.

Ao optar pelo cancelamento, a vítima é redirecionada para uma falsa central de atendimento do Nubank, onde um falso atendente fornece orientações e, em alguns casos, extrai valores da pessoa lesada.

O golpe também tem sido iniciado por meio de mensagens de texto (SMS), alertando sobre transações suspeitas e instruindo o receptor a buscar o canal oficial do banco para mais informações.

Procon da região registrou prejuízos de clientes com o golpe

O Procon de Tubarão relata que uma vítima já registrou perdas superiores a R$ 8 mil, em função do novo golpe da compra não reconhecida.

Após receber uma ligação da falsa central telefônica, uma das vítimas terminou com: um empréstimo de R$ 50 mil em seu nome, uma transferência via Pix, no valor de R$ 4,8 mil e outra transação de R$ 4,6 mil, todos realizados pelos golpistas.

É relevante destacar que este tipo de golpe não é novo, já que existem relatos de casos anteriores, como o caso de uma cliente do banco que perdeu cerca de R$ 38 mil após receber uma mensagem semelhante e seguir as orientações fornecidas por um suposto atendente.

Veja mais detalhes sobre como se proteger de golpes no aplicativo do Nubank:

Veja dicas para se proteger do golpe

É preciso estar atento para não cair em golpes semelhantes. A vida corrida, às vezes, pode fazer o cliente acreditar que se trata de uma comunicação oficial do banco.

A seguir, confira dicas de segurança para evitar que aconteça o mesmo com você ou alguém da sua família.

O Procon emite algumas recomendações para evitar cair neste tipo de golpe:

O Nubank não entra em contato com os clientes solicitando ações como clicar em links, instalar aplicativos ou realizar transferências bancárias;





É recomendo entrar em contato com os canais oficiais da fintech para confirmar a veracidade de mensagens recebidas. Neste caso, desligue a ligação e ligue você mesmo para o telefone do banco. Desta forma, você terá certeza que se trata de um canal de atendimento oficial;



Caso haja suspeita de tentativa de golpe da compra não reconhecida no Nubank, é essencial reportar o incidente ao Procon. O atendimento em Tubarão pode ser contatado pelo telefone 3621-9818 ou pelo e-mail procon@tubarao.sc.gov.br, com a sede localizada no Facilita Tubarão.

