Quem ficou no escuro por mais de 4 horas pode PAGAR MENOS na conta de luz

Desde a tarde da última sexta-feira (3), diversos bairros da cidade de São Paulo enfrentam a falta de energia, afetando aproximadamente 700 mil clientes até o último domingo (5).

As intensas chuvas que atingiram São Paulo provocaram extensas interrupções no fornecimento de energia, deixando inúmeras residências às escuras por períodos prolongados, acarretando sérios transtornos.

A seguir, continue lendo e descubra as medidas para garantir o desconto em sua conta de luz, se a falta de energia persistir por mais de quatro horas.

É possível desconto na conta de luz após ficar sem energia?

A situação de São Paulo abre a oportunidade para os consumidores pleitearem descontos em suas contas de luz.

Esta iniciativa está dentro do que foi estipulado pela Resolução Normativa 1.000 de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que autoriza reembolsos para aqueles que ficaram sem eletricidade por mais de quatro horas.

Além disso, há a opção para aqueles que sofreram danos ou prejuízos devido à falta de energia solicitarem o ressarcimento pelas perdas. A seguir, entenda o que fazer nestas situações.

Como obter o desconto na conta de luz: entenda

Para solicitar o desconto na conta de luz, geralmente, a Enel aplica o reembolso automaticamente em até dois meses após a interrupção do serviço.

No caso de famílias que enfrentam prejuízos materiais, como danos a aparelhos elétricos, em função da interrupção de energia, entra o direito de pleitear a reparação destes danos.

Nestas circunstâncias, a concessionária de energia é responsável pelos prejuízos decorrentes de variações na rede.

Segundo a Proteste, a reparação dos danos elétricos pode se dar por meio de três opções: conserto do aparelho danificado, substituição por um item similar ou custeio do conserto, e ainda, o reembolso do valor total do aparelho.

É recomendável que o solicitante entre em contato com a concessionária de energia o mais rápido possível para pleitear a reparação, e o pedido pode ser realizado em até 90 dias após a data provável do dano elétrico.

Enel emite comunicado oficial sobre a situação em São Paulo

A Enel, empresa responsável pela distribuição de energia em São Paulo, emitiu um comunicado esclarecendo os eventos da última sexta-feira (3).

Na nota, a empresa destacou que o vendaval que atingiu a área de concessão foi o mais intenso dos últimos anos, resultando em danos significativos na rede de distribuição.

Além disso, afirmou que seus especialistas estão trabalhando incessantemente, 24 horas por dia, para acelerar os atendimentos e restabelecer o fornecimento de energia para a grande maioria dos clientes o mais rapidamente possível.

Agora que você já conhece seus direitos, pode solicitar o reembolso do valor pago, caso aconteça uma situação semelhante na sua região.

