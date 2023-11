FGTS liberado para a Black Friday; entenda

Você quer aproveitar os descontos da Black Friday sem gastar muito? Uma ótima opção é utilizar o seu FGTS de forma antecipada.

Mas como isso funciona? E para quais tipos de compras é possível fazer uso do seu FGTS?

Neste artigo, vamos mostrar como fazer isso de maneira rápida, prática e segura. A seguir, continue lendo e veja como garantir aquela compra tão desejada utilizando o saldo do seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Entenda como usar seu saldo do FGTS para fazer compras na Black Friday 2023./ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que é o FGTS? Entenda

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito trabalhista, que consiste em depósitos mensais feitos pelo empregador em uma conta vinculada ao trabalhador.

Este fundo tem como objetivo proteger os funcionários com contrato CLT em situações específicas, como demissão sem justa causa.

É possível sacar o FGTS mesmo empregado?

Se você está se perguntando como sacar o FGTS mesmo estando empregado, saiba que isso é possível!

A modalidade de saque-aniversário permite a retirada de uma parte do fundo, anualmente, sempre no mês do seu aniversário.

Além disso, é possível utilizar o saldo do FGTS, em casos de doenças graves, aposentadoria, compra da casa própria, entre outras situações.

Quais tipos de compras podem ser feitas com o FGTS?

O FGTS oferece uma gama enorme de possibilidades, quando se trata de seu uso. Portanto, é possível utilizá-lo para realizar diversas compras, especialmente durante as promoções da Black Friday.

Você pode adquirir eletrônicos de última geração, renovar o guarda-roupa, investir em móveis, reformar a casa ou até mesmo realizar aquela viagem dos sonhos.

Outras possibilidades incluem quitar dívidas, custear despesas médicas ou usar o dinheiro para pagar contas mensais, como água, luz e internet.

Existe um limite para o uso do FGTS em compras?

Não há um limite específico para o uso do FGTS em compras. No entanto, é importante destacar que o valor do empréstimo está limitado ao saldo disponível nas contas do FGTS.

Portanto, para garantir uma utilização eficiente do FGTS, é essencial criar um planejamento financeiro pessoal.

Como antecipar o FGTS para a Black Friday em 2023?

O primeiro passo para quem deseja antecipar o FGTS e usar na Black Friday, é optar pela modalidade “saque-aniversário”, diretamente no aplicativo do FGTS.

Após fazer isso, você pode solicitar a antecipação do saque-aniversário em uma instituição financeira de sua preferência.

Quantas parcelas do saque-aniversário podem ser antecipadas?

A quantidade de parcelas que podem ser antecipadas varia de acordo com as regras estabelecidas pela instituição financeira.

Portanto, é importante entrar em contato com a empresa que está oferecendo o empréstimo do FGTS para obter informações detalhadas.

Se você quer aproveitar as promoções da Black Friday, a antecipação do saque-aniversário pode ser a oportunidade que você estava esperando.

Mas para isso, é preciso escolher uma instituição financeira que ofereça esse tipo de serviço de forma rápida, fácil e segura.

No vídeo abaixo, entenda como comprar carro ou moto utilizando o saldo do FGTS:

