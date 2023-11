PIX sem saldo, direto no cartão de crédito: 7 apps permitem isso

Desde sua implementação em 2019, o Pix segue como a modalidade de transação financeira instantânea mais popular do país. No entanto, algumas instituições financeiras têm ido mais além do que uma simples transferência à vista e passaram a oferecer a possibilidade do parcelamento desta modalidade financeira. Continue a leitura a seguir e conheça sete aplicativos que oferecem o serviço.

Seu Pix em suaves prestações

De acordo com o site especializado em transações financeiras, Cartão Pré-pago, atualmente, existem sete aplicativos que oferecem a modalidade de Pix parcelado.

Embora essa opção esteja disponível para todos, é crucial destacar que não é uma funcionalidade oficial do Banco Central. Continue a leitura a seguir, e saiba informações detalhadas sobre cada um deles.

Pix Parcelado: 7 aplicativos que facilitam pagamentos com cartão

Antes de mais nada, é essencial compreender as taxas associadas a cada aplicativo que oferece essa modalidade de Pix. Confira a lista abaixo.

1. RecargaPay: menor taxa de 3,49% para Pix com cartão

No RecargaPay, o Pix com cartão de crédito é disponibilizado com uma taxa atrativa de 3,49%. Além do parcelamento em até 12 vezes, a carteira digital aceita todas as bandeiras de cartão de crédito, proporcionando versatilidade aos usuários.

Para realizar um Pix com cartão no RecargaPay, basta seguir alguns passos simples:

Baixe o aplicativo do RecargaPay. Clique em “Pix com cartão em 12x”. Insira a chave do destinatário. Escolha o valor. Selecione cartão de crédito como forma de pagamento. Escolha a quantidade de parcelas desejada. Finalize a transferência.

2. Mercado Pago: facilidade com taxa de 3,99%

Com uma taxa de 3,99%, o Mercado Pago é outra opção para realizar Pix com cartão de crédito. Além do parcelamento em até 12 vezes, o valor é incluído na fatura do cartão escolhido, proporcionando praticidade.

Todas as bandeiras de cartões são aceitas, tornando o processo ainda mais acessível. Para utilizar o Pix com cartão no Mercado Pago:

Baixe o aplicativo MercadoPago. Na área Pix, clique em “Transferir”. Informe a chave Pix. Selecione o cartão de crédito desejado como forma de pagamento. Escolha a quantidade de parcelas. Revise a operação e confirme o pagamento.

3. Nubank: Pix com cartão em até 12x e taxa de 3,99%

O Nubank passou a oferecer Pix com cartão em até 12 vezes, com uma taxa de 3,99%. Vale ressaltar que somente o cartão da instituição pode ser utilizado, e o Nubank disponibiliza um limite adicional para operações de Pix com cartão.

O processo no Nubank envolve os seguintes passos:

Baixe o aplicativo Nubank. Acesse a “Área Pix”. Clique em “Transferir”. Escolha o valor da transferência. Insira a chave Pix do destinatário. Selecione a opção de cartão de crédito como forma de pagamento. Escolha a quantidade de parcelas desejadas. Defina em qual fatura deseja pagar o Pix.

4. 99Pay: Pix com Cartão de Crédito e Taxa de 3,99%

A 99Pay, carteira digital do aplicativo de corridas 99, oferece o Pix com cartão de crédito com parcelamento em até 6 vezes e taxas de 3,99%. Apesar das poucas opções de parcelas, o aplicativo aceita qualquer bandeira de cartão de crédito com limite. Para realizar um Pix com cartão no 99Pay, siga os passos abaixo:

Baixe o aplicativo 99Pay. Acesse a área de “Transferência Pix”. Insira a chave Pix do destinatário. Escolha o valor da transferência. Selecione o cartão de crédito como método de pagamento. Informe a quantidade de parcelas desejadas. Confira os dados da operação e confirme o Pix.

5. PicPay: Taxa de 4,99% para Pix com Cartão

O PicPay oferece o Pix com cartão com uma taxa de 4,99%, permitindo o parcelamento em até 12 vezes em qualquer cartão de crédito. Cada parcela adicionada incorre em uma taxa adicional de 3,99%, o que pode impactar no valor final. Para realizar um Pix com cartão no PicPay:

Baixe o aplicativo PicPay. Acesse a área “Pix”. Insira a chave Pix do destinatário. Informe o valor da operação. Selecione o cartão como forma de pagamento. Escolha a quantidade de parcelas desejadas. Confira os dados da operação e confirme o Pix.

6. Ame Digital: Pix com cartão e taxa de 5,59%

O Ame Digital oferece o Pix com cartão de crédito, com uma taxa de envio de 5,59% e sem opção de parcelamento. O valor do Pix é adicionado à carteira de uma só vez. É importante destacar que o Pix com cartão da Ame Digital é aceito somente em lojas parceiras.

Para utilizar o Pix com cartão no Ame Digital:

Baixe o aplicativo Ame Digital. Selecione o ícone “Pagar com chave Pix”. Insira a chave do destinatário. Informe o valor desejado. Adicione o seu cartão com limite. Revise a operação e confirme.

7. Digio: parcelamento em até 12x com taxa de 9,99%

O Digio é a última opção, oferecendo o Pix com cartão com parcelamento em até 12 vezes e taxas de 9,99%. O valor do Pix é limitado em até 40% do saldo disponível na conta do usuário, variando conforme o cliente.

Para realizar o Pix com cartão no Digio:

Baixe o aplicativo Digio. Acesse a área “Pix”. Insira a chave do destinatário. Escolha o valor da transferência. Selecione o cartão Digio como forma de pagamento. Escolha a quantidade de parcelas desejadas. Revise a operação e conclua o pagamento.

Escolha consciente para uma utilização segura

Ao longo do conteúdo, apresentamos sete aplicativos que oferecem a opção de Pix com cartão de crédito. Embora essa funcionalidade não seja oficial do Banco Central, é importante considerar as taxas associadas a cada aplicativo.

Recomendamos uma análise cuidadosa, priorizando a segurança financeira e escolhendo a opção com a menor taxa. Além disso, é essencial observar que em alguns aplicativos, o parcelamento pode não estar disponível ou estar limitado a 6 vezes.

Ao escolher a melhor opção para suas finanças, siga o passo a passo fornecido para cada aplicativo e aproveite a praticidade do Pix com cartão de crédito para centralizar seus pagamentos em um único local.

