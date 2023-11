PIS/Pasep tem grande notícia para dar “dinheiro extra” neste Natal

Por conta do período pandêmico que durou mais de dois anos, o calendário referente aos pagamentos do PIS/Pasep sofreram alterações e inevitáveis atrasos. No entanto, os trabalhadores que desempenharam suas funções nos últimos anos seguem na dúvida sobre o abono salarial deste ano. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre o possível pagamento do valor extra.

Bônus na hora certa

Muitas dúvidas têm surgido sobre o pagamento do abono salarial do PIS/Pasep para aqueles que desempenharam suas funções em 2022, especialmente após o encerramento dos pagamentos referentes ao ano-base 2021 pelo governo.

Uma certeza já está estabelecida: haverá pagamento em 2024, referente ao ano-base 2022. Contudo, paira a incerteza sobre um pagamento extra em dezembro, justamente para as festividades natalinas. Acompanhe a leitura abaixo e saiba mais detalhes.

Pagamento do abono salarial do PIS/Pasep: o que esperar para 2024?

Por conta da da pandemia de Covid-19, o pagamento do PIS/Pasep referente ao ano-base 2020 foi adiado para 2021, pois os recursos inicialmente destinados foram redirecionados para o combate à doença pelo governo federal.

Essa reorganização implicou em ajustes no calendário, resultando no pagamento do abono salarial referente ao ano-base 2020 em 2022. Em sequência, o PIS/Pasep do ano-base 2021, programado para 2022, teve início somente em fevereiro de 2023.

Diante desse panorama, seguindo a lógica dos acontecimentos recentes, o pagamento do abono salarial para quem trabalhou em 2022 está previsto para 2024.

Contudo, é importante destacar que a situação pode ser passível de alterações. Até o momento, o Governo Federal não emitiu comunicados sobre a regularização do calendário do PIS/Pasep.

A Caixa Econômica Federal será responsável pelo pagamento do PIS aos trabalhadores da iniciativa privada, enquanto o Banco do Brasil efetuará os pagamentos do Pasep aos servidores públicos.

É fundamental estar atento a possíveis atualizações e informações oficiais acerca do cronograma de pagamentos.

Valor do PIS influenciado pelo salário mínimo

O valor do PIS/Pasep é determinado com base no salário mínimo do ano do pagamento. Logo, o montante a ser pago no PIS 2024 só será conhecido após o governo definir o valor do salário mínimo para o próximo ano.

Até o momento, o governo não se pronunciou quanto a pagamentos extras para o Natal ou dezembro, sendo prudente que os beneficiários não contem com essa possibilidade.

Quem tem direito ao PIS/Pasep?

O direito ao benefício abrange trabalhadores inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, que tenham trabalhado formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano-base considerado para a apuração, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.

A correta informação dos dados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) é essencial. Os trabalhadores podem verificar a elegibilidade pelo site do governo federal, da Carteira de Trabalho Digital ou pela central Alô Trabalhador, telefone 158.

Detalhes sobre o valor do benefício

O valor do abono é proporcional ao período trabalhado com carteira assinada em 2020, sendo R$ 101 por mês trabalhado, com períodos iguais ou superiores a 15 dias contados como mês cheio. O montante corresponde ao salário mínimo dividido por 12 e multiplicado pelos meses trabalhados no ano-base.

Com o salário mínimo em 2023 fixado em R$ 1.302, quem trabalhou 12 meses com carteira assinada receberá o salário mínimo integral.

Como consultar e realizar o saque?

Para consultar o PIS/Pasep 2023 pela internet, os trabalhadores podem acessar o site oficial e seguir as instruções.

O saque do abono do PIS 2023 pode ser realizado nas lotéricas, caixas eletrônicos da Caixa (para quem possui o Cartão do Cidadão), ou em agências da Caixa, mediante apresentação de documento oficial com foto.

Já o Pasep 2023 pode ser sacado na conta corrente ou poupança do Banco do Brasil, com a opção de transferência para outros bancos disponível pelo site do Banco do Brasil neste link ou caixas eletrônicos do BB.

Em meio a essas considerações, é essencial se manter informado e atento às atualizações oficiais, garantindo que os beneficiários estejam cientes do cenário e de como proceder para receber seus abonos salariais de forma eficiente.

