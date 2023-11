WhatsApp promete deixar sua vida mais fácil com essa atualização

O WhatsApp é um dos aplicativos mais utilizados pela população mundial quando o assunto é a troca de mensagens instantâneas e com tantos usuários, é normal que a empresa queira resolver as dores de todos. E por conta disso, há vários anos novas atualizações são implementadas para tornar o acesso ao mensageiro e o seu uso no dia a dia mais prático. E para ficar ainda melhor, a empresa que administra o WhatsApp anunciou que em breve vai lançar uma atualização que deixará a vida dos usuários bem mais fácil, entenda.

Com nova atualização, WhatsApp promete facilitar a vida de seus usuários | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Atualizações dos últimos anos

Há algum tempo, o WhatsApp tinha um forte concorrente: a versão modificada dele mesmo. Como é o caso do WhatsApp GB, mas com o tempo, a própria versão oficial do mensageiro foi se atualizando e implementando funcionalidades que visam facilitar a vida e o uso do mensageiro pelos usuários.

Agora, por exemplo, é possível ficar totalmente “invisível” ao acessar a rede social e só responder as pessoas quando tiver com tempo livre, algo que antes era impossível, já que ao entrar no WhatsApp, todos poderiam ver o status “online”.

Outra funcionalidade que mudou a maneira como as pessoas usam o WhatsApp, é a possibilidade de enviar mensagens de mídias visuais com visualização única, isso tornou bem mais prático o processo de garantir a privacidade de todos.

Nova atualização deve mudar a vida dos usuários

E se as atualizações citadas já são boas, a que vai chegar em breve deve ser ainda melhor. Mas ela é voltada a priori para a versão desktop do mensageiro, mas provavelmente, em breve servirá para a versão mobile também.

Basicamente, a busca por mensagens ficará mais simples e aprimorada, com isso, será possível localizar uma mensagem não apenas pelas frases contidas nela, mas também, pela data que ela foi enviada.

Então, na atualização, um ícone análogo a um calendário ficará disponível, ao clicar, será possível escolher a data exata onde o usuário quer procurar as mensagens, facilitando o processo de busca.

Quando a atualização ficará disponível?

Ainda não há uma data certa para que a atualização seja lançada para todos, mas ela está sendo projetada desde o ano de 2022. Então, é provável que até o início de 2024 ela já seja disponibilizada.

De início, poucos usuários usarão, mas após a fase de testes, todos os demais terão acesso a nova funcionalidade.

Vale lembrar que a esperança de todos os entusiastas do mensageiro é que com uma aceitação positiva da funcionalidade para desktop, ela também seja lançada para o mobile.

