WhatsApp inicia verificação por e-mail; você recebeu? O que isso quer dizer

Dentre as dezenas de atualizações implementadas pelo WhatsApp neste ano, poucas foram percebidas em relação a questões de segurança. No entanto, uma novidade anunciada na última terça-feira (21) promete reforçar a proteção durante a configuração do app para recuperação de acesso à conta da plataforma. Continue lendo, logo abaixo, e entenda mais detalhes sobre como irá funcionar o novo recurso.

WhatsApp anuncia proteção adicional para usuários que precisem recuperar acesso à conta na plataforma. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Garantia de segurança

Os usuários do WhatsApp no iPhone (iOS) agora contam com uma nova camada de segurança para configurar o aplicativo.

Na última terça-feira (21), a plataforma lançou a funcionalidade que permite o envio do código de autenticação por e-mail. Essa medida visa auxiliar tanto as vítimas do golpe SIM Swap na recuperação do acesso à conta quanto os usuários que enfrentam problemas de sinal da operadora.

Acompanhe a leitura a seguir e entenda mais detalhes sobre o funcionamento do recurso.

Entenda como funciona o novo recurso de segurança do WhatsApp

A atualização, identificada como versão 23.24.70 do app para iOS, traz a possibilidade de configurar um endereço de e-mail para receber o código de seis dígitos, utilizado para autenticar uma conta existente em outro dispositivo.

Esse código assemelha-se à sequência numérica tradicionalmente enviada aos usuários por mensagem de texto (SMS).

Fonte: WABetainfo

Portanto, ao autenticar o perfil em um novo dispositivo, basta inserir o código recebido por e-mail no WhatsApp para concluir o processo de configuração.

Ferramenta é útil para roubo de conta após SIM Swap

Essa funcionalidade se mostra essencial para usuários que enfrentam dificuldades para receber o token de autenticação por SMS, especialmente em situações de SIM Swap, quando criminosos comprometem as linhas telefônicas das vítimas para realizar golpes.

Este método é frequentemente utilizado para invadir redes sociais e perfis do WhatsApp. Além disso, essa opção é útil em locais onde o sinal da operadora é inexistente. Um exemplo prático pode ser uma situação de viagem internacional, onde reinstalar o WhatsApp pode ser necessário.

Há casos em que durante uma viagem, por exemplo, o usuário pode conseguir contornar a situação com um pacote de roaming. No entanto, caso isso não fosse possível, solicitar o código por e-mail seria a solução.

Usuário precisará ativar autenticação por e-mail

Apesar da disponibilidade gradativa dessa nova funcionalidade, é importante ressaltar que sua ativação é opcional. Os usuários precisarão acessar as configurações de conta do WhatsApp para habilitar o envio do código por e-mail.

O endereço de e-mail permanecerá oculto para outros usuários, e é importante destacar que essa opção não substitui o número de telefone, que continua sendo um requisito obrigatório.

Por enquanto, os usuários do WhatsApp no Android terão que aguardar a liberação oficial da funcionalidade na versão final do aplicativo.

Segundo o Android Police, o recurso ainda está restrito ao WhatsApp Beta, a versão experimental do mensageiro. A expectativa é que a Meta disponibilize essa ferramenta na versão final do app para Android nas próximas semanas.

