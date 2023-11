Descubra quanto você vai pagar de energia elétrica por causa da onda de calor

O Brasil está passando por uma grande onda de calor, mas esse não é o maior problema enfrentado, já que o momento climático traz também outras consequências, como a alta no consumo de energia e quanto mais energia é produzida, mais caro fica a conta final. Então, nos próximos meses é provável que os brasileiros tenham uma surpresa desagradável no momento de pagar a conta de energia elétrica, entenda.

Saiba quanto a energia deve subir por conta da grande onda de calor | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Consumo de energia elétrica bateu recorde no Brasil

Nesta última semana, o consumo de energia elétrica bateu dois grandes recordes no país, ultrapassando a marca de 100 MW, lembrando que foi a primeira vez que o consumo atingiu este patamar em toda a história do Brasil. Primeiro, ocorreu na segunda-feira, onde o consumo atingiu 100.955 MW, após isso, na terça, quando alcançou 101.475 MW.

No momento atual, a bandeira vigente é a verde, ou seja, não há cobrança extra na conta de energia. Na previsão que tinha sido divulgada no início do ano, a previsão é que a bandeira verde iria prosseguir até o meio do ano de 2024, todavia, provavelmente isso deve mudar.

Mas agora, será preciso que as usinas térmicas sejam ligadas, portanto, a energia ficará ainda mais alta, mas não se sabe o valor correto. O mais impressionante é que por conta do aumento de energia, até mesmo usinas a gás e carvão precisam funcionar.

Várias usinas foram acionadas de imediato

A Petrobras emitiu um alerta informando que 12 usinas térmicas foram acionadas, cada uma com a capacidade de produzir 3.500 MW. O mesmo ocorreu com as unidades da Eneva e da EPD, que estão localizadas no Nordeste do país.

No feriado, outra grande marca foi atingida, pois o consumo ultrapassou os 87.000 MW no período do almoço, especialistas do setor afirmam que o patamar atingido é bastante alto.

No Brasil, as hidrelétricas correspondem a 65% do fornecimento da energia de todo o Brasil, após isso as usinas eólicas que representam 15,3% e as termelétricas com 13,5%, finalizando com as solares, que representam 5,1%.

Dicas para economizar energia elétrica

Antes de mais nada, é importante entender que o momento que o Brasil está passando é bastante delicado, portanto, é necessário ter bastante cuidado e sempre consumir apenas a energia necessária.

Evite manter as luzes dos ambientes ligadas sem a real necessidade, não abra a geladeira várias vezes, isso consome mais energia.

E ao passar roupas com o ferro quente, sempre espere ter uma quantidade significativa e comece pelas mais grossas e após elas, passe as finas. E quando estiver acabando, tire o ferro da tomada, o calor armazenado será suficiente para os panos mais finos que sobrarem.

