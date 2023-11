Notícia de alerta: serviço gratuito do WhatsApp começará a ser cobrado; veja qual

Em comunicado conjunto, Google e WhatsApp informam que a prática de armazenar bate-papos e arquivos do app de mensagens de forma gratuita e ilimitada na nuvem do Google Drive terá um fim em breve. A partir de dezembro deste ano, as conversas e dados passarão a ocupar espaço nas contas do Google dos usuários. Acompanhe a leitura abaixo para entender os principais impacto da mudança.

Novidade nada agradável

Em um movimento inesperado, o WhatsApp e o Google comunicaram em conjunto o término da prática de backups ilimitados, trazendo uma transformação significativa na forma como os usuários do Android armazenam suas conversas e mídias digitais.

A partir de dezembro de 2023, essa modificação impactará diretamente a experiência dos usuários, levantando dúvidas sobre os custos associados à manutenção de suas memórias digitais. Continue lendo a seguir e entenda o que de fato irá mudar.

Mudança na política de armazenamento

Até agora, os backups do WhatsApp não afetavam os 15 GB oferecidos gratuitamente pelas contas do Google. Entretanto, essa dinâmica está prestes a ser alterada.

A partir de dezembro, os backups começarão a ocupar parte desse espaço, inicialmente afetando os usuários do WhatsApp Beta e se estendendo gradualmente a todos os usuários do Android nos meses seguintes.

Essa mudança marca o fim de um acordo estabelecido em 2018 entre o Google e o WhatsApp. Anteriormente, os backups do WhatsApp estavam isentos de ocupar espaço nas contas do Google.

Com a nova política, essa isenção será revogada, ressaltando a importância da gestão eficiente do espaço de armazenamento.

Gestão ativa do espaço de armazenamento para os usuários

O WhatsApp permanecerá funcionando normalmente até que o espaço máximo de 15 GB seja atingido. Diante dessa limitação iminente, os usuários precisarão gerenciar ativamente o espaço disponível.

A ferramenta de gerenciamento do Google será essencial nesse processo, permitindo a exclusão de itens desnecessários nos backups ou considerando a aquisição de espaço adicional por meio da assinatura do Google One, com valores que variam de 50 a mais de 400 reais mensais.

O que os usuários do WhatsApp precisam saber agora?

Os backups do WhatsApp não serão mais ilimitados, exigindo uma abordagem proativa por parte dos usuários.

Caso o espaço gratuito se esgote, a aquisição de armazenamento adicional através do Google One será inevitável. O WhatsApp informará os usuários sobre essa mudança por meio de notificações na seção Backup, oferecendo um aviso prévio de 30 dias antes da aplicação da nova política.

Adaptação necessária para uma nova realidade

Essa atualização destaca a importância de os usuários do WhatsApp para Android estarem cientes das mudanças iminentes e se prepararem adequadamente.

A transição para uma era de backups limitados requer dos usuários uma postura proativa na gestão de seus dados, assegurando a continuidade de uma experiência fluida no aplicativo de mensagens mais utilizado do mundo.

