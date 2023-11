“Melhor amigo no trabalho”: isso pode salvar seu emprego

Ter uma grande amizade no trabalho pode oferecer apoio nos momentos difíceis, mas também proporcionar segurança para o crescimento no trabalho.

A seguir, continue lendo e entenda os benefícios de ter um melhor amigo, dentro do ambiente profissional, como forma de impulsionar a sua carreira.

Como ter um colega de trabalho como seu melhor amigo pode impulsionar sua carreira/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Amizade no trabalho traz benefícios, mas também limitações

No sistema atual, a maioria dos trabalhadores passa, aproximadamente, 90.000 horas de toda a vida trabalhando.

Quando se trata de socializar com colegas de trabalho, existem opiniões extremas: alguns acham que amizades no ambiente profissional são desnecessárias, enquanto outros preferem socializar principalmente com seus colegas. Ambas as abordagens têm suas limitações.

Embora seja benéfico construir uma rede de contatos (e ser amigável) com seus colegas, ter um grande número de amigos no trabalho pode complicar as dinâmicas profissionais devido a possíveis conflitos de interesse e ao desafio de manter muitas conexões profundas.

Justamente por este motivo, é tão importante valorizar a qualidade, em vez da quantidade, quando se trata de amizades no trabalho. Ter um relacionamento próximo no ambiente profissional, como um “melhor amigo do trabalho”, pode oferecer uma combinação única de apoio e compreensão, contribuindo positivamente para sua carreira e satisfação geral no trabalho.

Aqui estão duas situações em que um amigo próximo no trabalho ajuda a lidar com dias difíceis, mas também pode impulsionar seu crescimento profissional:

Eles podem ajudar a superar a síndrome do impostor

A síndrome do impostor, um fenômeno psicológico em que as pessoas duvidam de suas conquistas e temem ser descobertas como “fraudes”, é comum no ambiente de trabalho.

Um estudo, de 2019, mostrou que essa condição afeta uma ampla gama de pessoas, desde adolescentes até profissionais em cargos avançados, e geralmente está relacionada à depressão e ansiedade.

Sentir-se deslocado entre os colegas pode prejudicar significativamente o desempenho no ambiente profissional, a satisfação profissional e levar ao esgotamento.

Ter alguém próximo em quem você confia e que conhece o ambiente profissional, tão bem quanto você, pode ser fundamental para combater esses sentimentos.

Ao oferecer um espaço de apoio para compartilhar suas conquistas, marcos ou desafios, um amigo no ambiente profissional pode ajudá-lo a reconhecer e internalizar seus sucessos e contextualizar suas falhas.

Bons confidentes têm duas características distintas, ambas capazes de ajudá-lo a navegar pelo ambiente profissional.

Primeiro, eles são ótimos ouvintes com uma forte intuição, o que os ajuda a perceber sua saúde emocional.

Se você estiver mostrando sinais de esgotamento, ansiedade ou pensamentos depressivos, pode ter certeza de que um melhor amigo no ambiente profissional será um sistema de alerta confiável. Isso permitirá que você tome medidas para enfrentar esses desafios antes que se tornem piores.

Ter um aliado tão confiável e empático não apenas aumenta sua confiança, mas também o encoraja a adotar uma abordagem mais resiliente em relação à sua carreira e bem-estar pessoal.

Em segundo lugar, excelentes confidentes conseguem equilibrar assertividade e apoio, fornecendo feedback honesto e construtivo, ao mesmo tempo em que incentivam suas habilidades e conquistas.

Este equilíbrio é crucial em um ambiente profissional, onde o crescimento muitas vezes vem de interações desafiadoras, mas solidárias.

Eles podem incentivá-lo a expandir suas habilidades e assumir novos desafios, ao mesmo tempo em que garantem que você se sinta valorizado e capaz.

Esta combinação de assertividade e apoio de um melhor amigo do trabalho pode ser um poderoso catalisador para o desenvolvimento profissional, ajudando-o a evoluir em sua carreira com confiança e clareza.

Amigos ajudam a lidar com mudanças e desafios profissionais

As mudanças no ambiente de trabalho, em função da pandemia, ressaltaram o valor de ter amigos próximos neste local.

Dados recentes da Gallup, mostram que os funcionários que têm um melhor amigo consistentemente relatam níveis mais altos de satisfação profissional, em todos os aspectos.

Em 2020, um ano de mudanças significativas no ambiente profissional, ter um melhor amigo neste local foi associado a um aumento de 6% na satisfação no trabalho, passando de 33% em 2019 para 39%.

Para aqueles que não têm este tipo de relacionamento, os dados da Gallup mostram uma diminuição na satisfação no trabalho de 23% em 2021 para 15% em 2022.

Este declínio sugere que a falta de uma amizade profissional pode ser mais sentida à medida que os locais de trabalho se adaptam às novas normas.

Tudo isso significa que ter um confidente próximo no ambiente profissional é importante. Essa pessoa pode ajudar a manter e potencialmente aumentar a satisfação no trabalho durante momentos desafiadores.

A evidência é clara: cultivar um relacionamento de “melhor amigo do trabalho” é mais do que apenas um benefício – é uma estratégia de carreira que traz resultados.

Desde mitigar os impactos da síndrome do impostor até melhorar significativamente a satisfação profissional durante momentos de mudança, uma amizade desse tipo pode ser sua arma secreta no ambiente profissional.

Mario Sergio Cortella dá dicas valiosas para ser um profissional cada vez melhor:

