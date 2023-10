Melhor se adaptar: 7 tendências do mercado de trabalho HOJE

O mercado de trabalho evoluiu bastante nas últimas décadas. Esta atual década está sendo marcada pelo avanço da tecnologia e surgimento das inteligências artificiais. Com isso — a maneira cujo as pessoas se relacionam e trabalham mudou bastante. Portanto, é importante se adaptar constantemente às oscilações do mercado. Veja 7 tendências do mercado de trabalho hoje que todos precisam conhecer.

Ambiente de trabalho

Foi-se o tempo que sair de casa todos os dias Às 07 A.M era sinônimo de “ir ao trabalho”. Com a evolução da tecnologia o trabalho remoto e até mesmo modelo híbrido ganharam bastante força.

Proporcionando uma experiência de trabalho totalmente diferente para os funcionários — com novas dinâmicas e melhores maneiras de divisão de trabalho.

Automação

Ao lado da evolução da tecnologia, a automação de processos se tornou tendência. Tarefas que demandavam horas e horas de duro trabalho agora podem ser realizadas em um abrir e fechar de olhos — um exemplo disso é o uso do ChatGPT para criar listas ou organizar nomes.

Entretanto, por mais que muitos acreditem que isso acarreta na redução do quadro de funcionários. É necessário que haja uma equipe capacitada para criar essas automações de maneira muito mais ágil e eficiente.

Saúde mental

Organizações de médio e grande porte estão dando muito mais ênfase à saúde mental dos funcionários. A fim de garantir que nenhum deles venham aderir à síndromes relacionados ao trabalho. Como é o caso da síndrome de Burnout.

Diversidade

Outro ponto forte no mercado de trabalho atual é a diversidade e inclusão de novas pessoas. Caracterizado por equipes diversas e mais heterogêneas. Ocasionando muito mais chances e oportunidades para todas as pessoas.

Instituições como Bradesco, Itaú e Santander são exemplos dessa diversidade. Optando não somente por integrar em suas equipes pessoas com algum tipo de deficiência, como também aquelas que por questões culturais ou pessoais são excluídas de outras empresas.

Trabalho autônomo

No Brasil — a abertura de MEIs cresceu bastante. Representando um grande crescimento do mercado autônomo brasileiro. De profissionais que decidiram deixar o CLT de lado e tentarem uma chance empreendendo e abrindo suas próprias lojas ou franquias.

Emoções e propósito

E por fim — esta década está marcada por uma busca incansável pelo aperfeiçoamento das habilidades emocionais e pessoais. A fim de conseguir se especializar o máximo possível no mercado de trabalho. Logo — essas características estão sendo muito mais valorizadas pelos contratantes.

Além disso — cada vez mais as pessoas estão largando a busca por dinheiro e optando pelo trabalho com propósito — isto é, optando pela felicidade em primeiro lugar.

