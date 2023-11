Confirmado! Novo concurso IBGE; veja data do edital, salários e cargos

Você está aguardando, ansiosamente, pelos editais dos próximos concursos? Então temos uma ótima notícia para você: o concurso do IBGE foi confirmado!

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) acaba de anunciar uma oportunidade incrível e muito aguardada, divulgando que o concurso para cargos efetivos está confirmado.

Se você está em busca de uma carreira estável e promissora, esta pode ser a sua grande chance. A seguir, continue lendo para descobrir todos os detalhes sobre este concurso imperdível.

Carreira pública: estabilidade e salários atraentes

Prestar concurso para uma instituição renomada como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) oferece uma gama de vantagens atraentes para quem busca uma carreira no setor público no Brasil.

Primeiramente, a estabilidade profissional é um dos principais atrativos. Uma vez aprovado, o servidor público tende a ter uma segurança de emprego maior do que no setor privado, usufruindo de uma estabilidade financeira e de carreira que muitos almejam.

Além disso, a remuneração e os benefícios são bastante competitivos. Em muitos casos, os salários oferecidos em concursos públicos, como os do IBGE, são atrativos e acompanhados de uma gama de benefícios, como plano de saúde, auxílios diversos e possibilidades de progressão na carreira, proporcionando uma estabilidade financeira a longo prazo.

Outro ponto relevante é a realização profissional e o impacto social. Trabalhar em instituições públicas renomadas, permite contribuir diretamente para o desenvolvimento do país, participando de projetos que têm um impacto significativo na sociedade, seja por meio de pesquisas, políticas públicas ou planejamento estratégico, proporcionando um senso de propósito e contribuição para o bem comum.

Novo concurso do IBGE: confira detalhes

Neste artigo, você terá acesso informações importantes sobre o novo concurso do IBGE, como a data de lançamento do edital, os cargos disponíveis e, é claro, os salários oferecidos.

Se você tem interesse em fazer parte de um dos órgãos mais respeitados do país, continue lendo para descobrir tudo o que precisa saber sobre este concurso imperdível.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está prestes a realizar o que foi descrito pelo presidente Marcio Pochmann como “o maior concurso da história, em termos quantitativos”.

A declaração, feita em uma entrevista à revista Focus Brasil, indica um marco histórico não apenas para o IBGE, mas também para os profissionais que buscam oportunidades no setor público.

Vagas e salários do novo concurso do IBGE

O concurso oferecerá 895 vagas, divididas entre os níveis médio e superior. Para o cargo de nível médio, as vagas estão distribuídas da seguinte forma: O cargo de técnico em informações geográficas e estatísticas, com 300 vagas, é direcionado para os candidatos com ensino médio, oferecendo uma remuneração inicial de R$ 4.666,24, já contemplando o auxílio-alimentação.

Há uma distribuição específica para os cargos de nível superior: 275 vagas para analista em planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas, 312 vagas para tecnologista em informações geográficas e estatísticas, além de 8 vagas para pesquisador em informações geográficas e estatísticas.

Os salários iniciais para analistas e pesquisadores são de R$ 9.910,40, e para tecnologistas, R$ 10.891,67, ambos já considerando o auxílio-alimentação.

O ponto singular deste concurso está na sua participação no Concurso Nacional Unificado, uma iniciativa conjunta do Governo Federal com o Ministério de Gestão e Inovação. Esta inclusão amplia não só o alcance da seleção, mas também reforça sua importância estratégica para o setor público brasileiro.

Inclusão no Concurso Nacional Unificado

Uma característica distintiva deste concurso é a sua inclusão no Concurso Nacional Unificado, uma iniciativa do Governo Federal em parceria com o Ministério de Gestão e Inovação.

Isto não apenas amplia o escopo do concurso, mas também reforça sua importância estratégica para o setor público brasileiro.

