Passagem aérea por R$ 245 (ida e volta) é realidade nesta Black Friday

A Black Friday 2023 acontece na próxima sexta-feira (24) e muitos brasileiros já buscam pelos melhores produtos para comprar com descontos realmente imperdíveis. No entanto, não é apenas o setor do varejo que deve aproveitar a sexta de grandes ofertas. A companhia aérea Latam anunciou, recentemente, o seu “esquenta” com passagens com grandes descontos para viagens nacionais e internacionais. Continue lendo abaixo e saiba detalhes.

Arrume suas malas

A companhia aérea LATAM está trazendo oportunidades imperdíveis para os viajantes aproveitarem a Black Friday ao longo deste mês de novembro.

Essa iniciativa, intitulada ‘Esquenta Black Friday’, oferece descontos relâmpagos de até 30% em diversas rotas nacionais e internacionais. Com tarifas aéreas a partir de R$ 245 ida e volta, taxas inclusas, os passageiros podem programar suas viagens até março de 2024. Continue a leitura e saiba mais detalhes.

São Paulo e Curitiba têm os melhores descontos

Entre os destinos com preços mais atraentes, a rota entre São Paulo e Curitiba se destaca com o menor valor. Contudo, outras opções também estão em destaque, como saídas de Brasília para Aracaju por R$ 572 e para o Recife por R$ 663.

Da capital mineira, é possível voar para Fortaleza por R$ 779, de Curitiba para Porto Alegre por R$ 305 ou para Salvador por R$ 708. São Paulo oferece opções para Palmas por R$ 598 ou para Salvador por R$ 672. Por fim, do Rio de Janeiro para Porto Seguro por R$ 691, dentre outras alternativas.

A observação atenta revela que alguns trechos apresentam descontos, entretanto, os preços permanecem elevados devido à alta ocupação dos voos, aos crescentes custos das companhias aéreas e ao aumento do preço do combustível de aviação.

Promoções englobam descontos além dos voos

A abrangência das promoções do ‘Esquenta Black Friday’ da LATAM vai além das passagens aéreas. Pacotes de viagem, hospedagens, seguros de viagem, ingressos para atividades de lazer e até aluguel de carros também estão contemplados.

Além disso, os pacotes combinando voo e hotel para destinos brasileiros podem ser adquiridos por até R$ 999, com ofertas incríveis de 45%.

Voos internacionais em promoção na Black Friday da LATAM

Na última terça-feira (21), algumas das ofertas para destinos internacionais incluíram Santiago do Chile, Assunção (PY) e Montevidéu (UY), com preços a partir de R$ 1.004, R$ 1.037,46 e R$ 1.229,19, respectivamente.

Para destinos fora da América Latina, como Miami e Orlando (EUA), os valores começam em R$ 2.863,71 e R$ 3.166,35. Já para Lisboa (PT), as ofertas partem de R$ 3.623,70. No ‘esquenta’, a LATAM ainda oferece generosos 50% de desconto nos seguros de viagem.

Dentre os destaques da promoção da LATAM, as viagens para a Europa em 2024 são uma oportunidade única. Partindo de São Paulo, os preços atraentes para ida e volta são irresistíveis.

Confira algumas opções:

Para Lisboa: a partir de R$ 3.629,21 Milão: a partir de R$ 3.562,44 Roma: R$ 3.920,53 Frankfurt: R$ 3.959,54 Paris: R$ 4.933,11

Black Friday LATAM: Compre 1, leve 2

Em uma oferta ainda mais tentadora, a LATAM proporciona aos clientes a chance de adquirir um pacote de voo e hotel para uma cidade brasileira e levar o aéreo do segundo passageiro de graça.

Entre os destinos inclusos nessa promoção especial estão Curitiba (PA) e Foz do Iguaçu (RS), com preços a partir de R$ 818,55 e R$ 1.371,07 por casal, respectivamente.

No Nordeste, há opções como Salvador (BA) por R$ 1.202,48; Maceió (AL) a R$ 2.138,94; Natal (RN) por R$ 2.192,54; e João Pessoa (PB) por R$ 2.561,61. Essa é uma chance única de planejar uma viagem dupla pagando o preço de uma.

