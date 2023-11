Cuidado! A partir do dia 1° de dezembro — os usuários do Gmail e Google Fotos terão seus conteúdos deletados. Isto é — caso não estejam dentro dos critérios que serão estipulados. Tudo indica que milhões de usuários terão suas contas suspensas rapidamente. Veja abaixo quais serão essas contas e se você está na lista.

ATENÇÃO! Gmail e Google Fotos terão ESTES conteúdos deletados de todas as contas | Foto de Solen Feyissa na Unsplash

Estes usuários terão conteúdos deletados do Gmail

Milhões de usuários serão deletados do Gmail e Google Fotos. A partir do dia 1° de dezembro — a empresa irá realizar essa limpeza geral nas contas que não estão sendo usadas há um bom tempo. Portanto — caso você tenha uma conta inativa do Gmail e Google; é importante verificar os acessos recentes.

Portanto — todo o conteúdo referente à conta do Google será deletada. Desde e-mails, fotos, arquivos e outras mídias. Os usuários estão recebendo alertas desde o mês de julho.

Isto é — através de e-mails e notificações enviadas para essas contas. Portanto — caso o usuário não entrar na conta por mais de 02 anos, acabará perdendo não somente ela como todos os conteúdos ali presentes.

De acordo com o Google — todos os usuários que não realizarem seus logins dentro dos últimos 24 meses; serão afetados pela medida. Lembrando que não é somente fazer ou não login — mas ficar atento aos seguintes detalhes:

Manipular os arquivos do Google Drive;

Adicionar ou visualizar fotos no Google Fotos;

Realizar download de aplicativos na Google Play Store;

Realizar pesquisas no Google.

Portanto — essas ações serão validadas pelo Google a fim de garantir que os usuários realmente estão usado a conta. Caso contrário — serão deletadas. Se você não realiza essas ações: poderá entrar no pente fino do Google.

O porquê dessas exclusões?

Muitos usuários acreditam que o motivo dessas exclusões é a liberação dos servidores. Entretanto — a verdade é diferente. Por mais que muitos apontem isto como a principal causa: o motivo é diferente.

Trata-se de uma ação da empresa para conseguir proporcionar mais segurança aos usuários. Haja vista que se uma conta não for logada por muito tempo — poderá ser prejudicada e estará vulnerável a ataques de hackers e criminosos.

Portanto — outro fator é que essas contas não passam regularmente pelas demais verificações de segurança; e muito menos estão com a verificação em dois fatores ativas. O que acaba prejudicando cada vez mais a segurança do usuário.

Ademais — é importante ficar atento. E caso haja alguma conta que deseja salvar dessa onda de exclusões, é importante verificar o seu login, senha e atualizar todos os dados e ativar a verificação em duas etapas.

