Evitar ou não? Estes são os números que mais saem na Mega Sena

Para quem acredita em sorte ou probabilidades matemáticas, jogar na loteria pode ser uma chance para mudar sua vida da noite para o dia. Dentre as modalidades mais famosas do país está a Mega Sena e, nesta época do ano, a Mega da Virada, que costuma proporcionar um prêmio estratosférico ao grande sortudo que acertar as seis dezenas do concurso. Se você pretende jogar este ano é bom saber algumas curiosidades que podem te dar uma chance a mais neste jogo lotérico. Confira abaixo.

Saiba as principais curiosidades sobre a Mega da Virada que podem ser decisivas para você ter mais chances, ou não. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Caminho das pedras para a Mega Sena

A Mega da Virada é vista como uma oportunidade perfeita para muitos brasileiros se verem livres de dívidas e, provavelmente, mudarem completamente suas vidas.

Com valores estratosféricos, o sorteio que marca a virada do ano costuma atrair milhares de apostadores em busca do sonho de conquistar a premiação milionária.

A loteria, sob a administração rigorosa da Caixa Econômica Federal (CEF), oferecerá um prêmio espetacular de R$ 550 milhões para aquele que conseguir acertar as seis dezenas em 2023.

A grandiosidade dessa cifra faz com que a Mega da Virada se torne o evento mais cobiçado por apostadores, superando qualquer outra loteria ao longo do ano. Acompanhe a leitura a seguir e saiba algumas curiosidades sobre a maior modalidade lotérica do país.

Como apostar na Mega da Virada deste ano?

Com o foco total no grande prêmio, os sorteios semanais a partir de 13 de dezembro serão substituídos, abrindo espaço para as apostas fervorosas. Vejamos as opções disponíveis para quem deseja tentar a sorte:

Presencialmente



Aqueles que preferem realizar suas apostas pessoalmente têm a opção de se dirigir a uma lotérica licenciada pela CEF, investindo o montante mínimo de R$ 5,00;

De forma digital



Os brasileiros que optam pela comodidade digital podem realizar suas apostas através do site oficial da Mega Sena, acessível aqui. Vale destacar que as apostas online requerem um investimento mínimo de R$ 30.

Até quando apostar na Mega da Virada?

O prazo para participar da premiação milionária teve início em 13 de novembro, encerrando-se pontualmente em 31 de dezembro, às 18h (horário de Brasília).

Importante ressaltar que, caso nenhum apostador acerte as seis dezenas e conquiste os R$ 550 milhões, o valor não será acumulado, conforme informado pela Caixa Econômica Federal.

Números mais Sorteados e atrasados na Mega Sena

Antes de entrarmos nas estatísticas, é bom deixar claro que as informações têm como base o banco de dados do portal Só Matemática, abrangendo desde 11/03/1996 até o concurso 2656, em 14 de novembro de 2023.

Números mais sorteados:

Número 10: 331 vezes;

Número 53: 304 vezes;

Número 05: 295 vezes;

Número 37: 288 vezes;

Número 23: 287 vezes;

Número 34: 285 vezes;

Número 33: 284 vezes;

Número 32: 283 vezes;

Número 44: 282 vezes;

Número 35: 282 vezes.

Números mais atrasados:

Número 12: não aparece há 45 concursos;

Número 07: não aparece há 41 concursos;

Número 03: não aparece há 39 concursos;

Número 21: não aparece há 36 concursos;

Número 19: não aparece há 34 concursos;

Número 15: não aparece há 33 concursos;

Número 52: não aparece há 30 concursos;

Número 40: não aparece há 27 concursos;

Número 53: não aparece há 25 concursos;

Número 25: não aparece há 23 concursos.

O fenômeno anual da Mega da Virada continua a atrair a atenção e os sonhos de milhares de brasileiros, alimentando a esperança de uma virada de ano que transcenda as expectativas financeiras.

