Ficou sabendo? Tem benefício para estudante anunciado pelo governo

Com objetivo de garantir uma melhora na qualidade de vida da população, e ao mesmo tempo combater a defasagem educacional, um novo programa do governo federal está em fase final de estudos para ser implementado em breve, impactando positivamente na vida de um grupo específico de brasileiros. Acompanhe a leitura abaixo e entenda mais detalhes sobre o novo benefício social.

Estudantes amparados pelo governo

Recentemente, o governo federal divulgou uma novidade significativa para os cidadãos brasileiros. Em fase final de desenvolvimento, a proposta consiste na implementação de uma conta poupança, acompanhada de repasses mensais destinados a estudantes matriculados no Ensino Médio. O programa terá alcance em todo o território nacional.

Amplamente reconhecida por suas iniciativas de assistência social, o atual governo federal, liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conduzirá a iniciativa através do Ministério da Educação.

O objetivo primordial é assegurar uma melhoria substancial na qualidade de vida da população, ao mesmo tempo em que visa combater a defasagem educacional e reduzir os entraves da política educacional atual. Continue lendo a seguir e entenda mais detalhes.

Auxílio que controla a evasão escolar

O anúncio do projeto foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, que ressaltou ser este um passo audacioso do governo brasileiro para aprimorar a educação. Conforme dados do Censo Escolar de Educação Básica 2022, mais de 1 milhão de crianças e adolescentes encontram-se fora das salas de aula.

O incentivo financeiro almeja incentivar esses jovens a continuarem seus estudos, evitando ou revertendo a evasão escolar. Eis a quantidade de jovens que não frequentam a rede de ensino básica no país:

4 anos de idade: 399.290;

5 e 6 anos de idade: 151.985;

De 14 a 16 anos de idade: 250.497;

17 anos de idade: 241.641.

Acredita-se que tais números reflitam os desafios impostos pela pandemia de COVID-19. A ausência desses alunos nas escolas básicas representa um desafio significativo para o Governo Federal, que precisa garantir acesso igualitário e manutenção na educação.

De acordo com relatórios da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan RJ), a evasão escolar no Ensino Médio acarreta prejuízos consideráveis, inclusive financeiros.

Análises de experiências nacionais e internacionais indicam que um aluno fora da sala de aula resulta em uma perda de aproximadamente R$ 395 mil. Atualmente, apenas 60,3% dos jovens até 24 anos concluem o ciclo escolar básico.

Entenda o funcionamento do Programa

Conforme mencionado anteriormente, o programa, atualmente em fase final de elaboração, tem como propósito conceder benefícios aos estudantes do Ensino Médio, visando combater a evasão escolar.

Em linhas gerais, ele opera como uma espécie de “bolsa permanência”, com o auxílio financeiro sendo repassado aos estudantes cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou no Bolsa Família após a conclusão do Ensino Médio.

Em ambos os cenários, os estudantes devem comprovar frequência escolar e aprovação para acessar o benefício. Dessa forma, o governo estabelece maior controle e estímulo à permanência dos alunos, proporcionando também uma poupança para o início de sua vida adulta após a formatura.

Consequentemente, conforme indicado pela pesquisa da Firjan RJ, com 90% dos alunos concluindo o Ensino Médio, as autoridades deixariam de desembolsar R$ 135 bilhões anualmente.

Diante disso, o Ministério da Educação expressa a expectativa de implementar o programa o mais brevemente possível, possivelmente em algum momento de 2024.

