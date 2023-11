Valia alguns centavos e agora custa R$ 1.800; você pode ter isso

Nos últimos anos o universo das moedas antigas obteve um grande crescimento e aos amantes do universo numismático que guardam as moedas há anos, agora podem desfrutar de tanto zelo e dedicação. Pois várias moedas que antes custavam poucos centavos, agora, valem bastante dinheiro, e essa em questão, que será citada no artigo, pode ser comprada por quase R$ 2 mil, confira.

Conheça a moeda de centavos que pode valer quase R$ 2 mil | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Qual é esta moeda?

A moeda em questão, trata-se da moeda de 20 centavos que foi cunhada no ano de 1956, embora na atualidade ela não tenha mais valor algum, segundo o Banco Central. Ou seja, não há mais como receber o valor da moeda como troco na feira, mas é possível encontrá-la com colecionadores.

Além deles, é comum encontrar o item na casa de pessoas idosas ou que gostam de guardar itens antigos. Portanto, é preciso ter bastante atenção para, ao encontrar as moedas em questão, saber que ela pode valer ouro.

Para identificar, há algumas características que podem ser observadas, a saber:

O período que ela foi cunhada foi no Brasil República;

A casa da moeda ficava no Rio de Janeiro;

Seu diâmetro era de 19mm e seu peso de 1.4gr;

A borda era lisa e o material usado era alumínio.

Veja também: Alerta De Golpe No Nubank: O Que Está Acontecendo

Quanto vale esta moeda?

Na época, a moeda de 20 centavos obteve uma grande fabricação, chegando na casa dos milhões, para os colecionadores, é uma tiragem bastante alta. Mas mesmo assim, é possível conseguir um bom valor em algumas moedas, principalmente, as que possuem algum erro. As principais moedas são:

Moeda comum de 20 centavos: pode valer até R$ 90;

Moeda de 20 centavos com a palavra CENTAVOS escrita com ç: até R$ 700;

Moeda de 20 centavos de 1956 com reverso invertido: até R$ 900.

Vale lembrar que no caso da moeda com reverso invertido, se ela tiver em condições de certificação, o seu preço pode ser de até R$ 1.800.

Veja também: Quase 100% De Desconto Em Dívidas; Veja Qual É O App Que Faz Isso

O que é a moeda com o reverso invertido?

Embora seja um conceito complicado de explicar, na prática é mais fácil. O Brasil utiliza um sistema padrão de reverso moeda, isso significa o seu eixo horizontal.

Então, as moedas que não estão dentro dos padrões do eixo horizontal, acabam sendo consideradas bem raras. Pois isso não é normal de acontecer, mas pode ser que durante a fabricação ocorra o erro citado.

Por conta disso, da raridade exorbitante das moedas com essa peculiaridade, é que os numismáticos pagam tão bem pelo “erro”.

Confira no vídeo a seguir as moedas mais valiosas que existem