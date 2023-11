INSS tem benefícios para homens com câncer de próstata; confira

Incentivando a prevenção do câncer de próstata, o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, compartilhou nas redes sociais a mensagem: “Se cuide, não desampare quem você ama por preconceito ou medo de fazer o exame.”

Esta declaração faz parte das ações do Novembro Azul, que visa conscientizar sobre a importância dos cuidados com a saúde masculina, com destaque para a prevenção desse tipo de câncer, especialmente no dia 17 deste mês.

A seguir, continue lendo para entender todos os benefícios que o INSS oferece para homens em tratamento de câncer de próstata.

Câncer de Próstata no Brasil: estatísticas e realidades

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) projeta que, anualmente, o Brasil terá cerca de 65.840 novos casos de câncer de próstata. Esse dado representa um risco estimado de 62,95 novos casos para cada 100 mil homens. Os dados datam de 2020.

Esta estatística revela que um a cada nove homens será diagnosticado com câncer de próstata ao longo da vida. A doença tende a afetar, predominantemente, homens mais velhos, com seis em cada dez casos diagnosticados em indivíduos com mais de 65 anos, sendo raro antes dos 40 anos. A idade média no momento do diagnóstico é de 66 anos.

O câncer de próstata é a segunda principal causa de morte por câncer em homens, ficando atrás apenas do câncer de pulmão. A estatística alarmante revela que, a cada 41 homens, pelo menos um perderá a vida em função desta doença.

Apesar da gravidade do câncer de próstata, é importante ressaltar que a maioria dos homens diagnosticados com a doença não vai morrer em função desta condição. A detecção precoce e o acesso a tratamentos eficazes contribuem significativamente para a sobrevida dos pacientes.

INSS: entenda os benefícios para homens com câncer de próstata

O câncer de próstata é mais comum do que a maioria dos homens pode imaginar. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de próstata é a segunda neoplasia maligna mais comum entre os homens no Brasil.

E as previsões dos especialistas não são animadoras. Os casos devem aumentar, especialmente, pela falta de prevenção. De acordo com os números do instituto, até 2025, 70% dos diagnósticos devem ocorrer nas regiões Sul e Sudeste.

Para os homens que já estão em tratamento contra o câncer de próstata, o INSS oferece dois auxílios:

Benefício de Prestação Continuada (BPC):

O BPC, ou Benefício de Prestação Continuada, pode ser solicitado sem a necessidade de contribuição para a Previdência, desde que o cidadão comprove os requisitos estabelecidos pela Lei 8.742 (LOAS), como baixa renda, deficiência de longo prazo e idade adequada.

Benefício por Incapacidade Temporária:

O Benefício por Incapacidade Temporária, conhecido como auxílio-doença, é destinado a quem está doente e incapaz de trabalhar. Diferente do BPC, este benefício exige que o solicitante seja contribuinte do INSS.

A solicitação de ambos os benefícios pode ser feita por meio do aplicativo do INSS, site Meu INSS ou pelo telefone, através do número 135. Documentos pessoais e médicos devem ser apresentados durante o processo. No caso do BPC, é necessário incluir o CPF e o cadastro no CadÚnico de todo o grupo familiar, e é essencial manter os dados atualizados.

Aposentadoria por invalidez: é possível solicitar nestes casos?

A aposentadoria por invalidez deriva do pedido de auxílio-doença e só é concedida após avaliação da Perícia Médica Federal.

Para aqueles que já recebem esse tipo de aposentadoria, há a opção de solicitar um adicional de 25% no valor do benefício, destinado a auxílio em atividades diárias, como banho e alimentação.

