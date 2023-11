O aplicativo de mensagens WhatsApp é amado em todo o planeta e não é a toa que é a plataforma mais utilizada nos quatro cantos do mundo. E se você é daqueles que aprecia uma boa figurinha, como um meme divertido em forma de gif, ou então prefere enviar saudações personalizadas de bom dia logo nas primeiras horas do dia para seus contatos mais frequentes, siga a leitura abaixo e conheça a melhor forma de fazê-lo.

Como encontrar figurinhas de “bom dia” para o WhatsApp. — Foto: Reprodução

Personalizando sua interação no WhatsApp

Se você é um bom apreciador de figurinhas com saudações, como bom dia, boa noite, ou até logo, certamente vai gostar da dica que iremos revelar mais abaixo.

Em meio à imensidão de aplicativos disponíveis para Android e iPhone (iOS), o Sticker.ly se destaca como uma ferramenta gratuita e eficaz para encontrar e enviar pacotes de figurinhas de “Bom Dia” no WhatsApp.

Com uma variedade impressionante de imagens que abrangem diferentes temas, o app possibilita aos usuários personalizar suas mensagens de todas as manhãs de maneira única. Continue lendo, logo abaixo, e saiba mais um pouco sobre o app e como utilizá-lo.

Leia mais: Novidade do WhatsApp pouco comentada pode trazer mais anonimato aos grupos

Sticker.ly e as figurinhas de bom dia para WhatsApp: aprenda a usar

Passo 1: a busca na loja de aplicativos

O processo inicia-se abrindo a loja de aplicativos do seu dispositivo, seja a Play Store (Android) ou a App Store (iPhone). Na barra de busca, digite “Sticker.ly” e proceda com a instalação ao tocar em “Instalar”. Após a conclusão, abra o aplicativo.

Passo 2: conectando-se ao Sticker.ly

Ao abrir o app, conecte-se à sua conta do Facebook ou Google para acessar todas as funcionalidades oferecidas pelo Sticker.ly.

Passo 3: explorando figurinhas de “Bom Dia”

Dentro do aplicativo, utilize o ícone de busca (lupa) para encontrar figurinhas relacionadas ao “Bom Dia”. Ao digitar o termo, uma variedade de pacotes de figurinhas será apresentada.

Passo 4: adicionando ao WhatsApp

Ao selecionar um pacote desejado, examine as opções disponíveis. Escolha suas figurinhas favoritas e toque em “Adicionar ao WhatsApp”. Aguarde o download e confirme a ação pressionando “Add”.

Passo 5: integrando ao WhatsApp

Finalizado o processo no Sticker.ly, vá até o aplicativo do WhatsApp. Ao acessar a seção de figurinhas (ícone da carinha), observe a presença de uma bolinha verde indicando o novo pacote de figurinhas.

Passo 6: enviando o seu “Bom dia” personalizado

Para utilizar as figurinhas, basta pressionar a opção desejada. Todas as figurinhas baixadas estarão prontas para serem compartilhadas, proporcionando um toque único às suas mensagens matutinas no WhatsApp.

Ficou com alguma dúvida sobre o passo a passo? Sem problemas, assista ao vídeo abaixo e veja um tutorial completo sobre como integrar o Sticker.ly ao WhatsApp.

Leia também: Como encontrar grupos do WhatsApp sobre assuntos do seu interesse