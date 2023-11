Novidade do WhatsApp pouco comentada pode trazer mais anonimato aos grupos

Se você é mais um fã do WhatsApp, a plataforma de mensagens mais baixada no mundo, certamente já está por dentro das inúmeras novidades lançadas pelo aplicativo em 2023. Uma dessa ferramentas são os grupos. No entanto, o próprio grupos está passando por mudanças que devem ser percebidas pelos usuários em breve. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes.

Os grupos sem nome

O WhatsApp, uma das plataformas de mensagens mais populares do mundo, está prestes a introduzir uma mudança significativa na forma como os grupos são nomeados.

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, empresa mãe do WhatsApp, anunciou a novidade através de suas redes sociais na última quarta-feira (23). continue a leitura e entenda o que está por vir.

WhatsApp: grupos sem nome agora serão personalizados

A partir das próximas atualizações do aplicativo, os grupos que permanecerem sem nome serão automaticamente denominados com base nos usuários presentes na conversa.

Essa atualização visa simplificar o processo de criação de grupos, eliminando a necessidade de os usuários pensarem em nomes específicos.

Limites e dinamismo

Para os grupos convencionais, que suportam até 1.024 participantes, nada muda. No entanto, os grupos sem nome terão um limite de até seis usuários adicionados. Além disso, contarão com uma funcionalidade inteligente que cria nomes dinâmicos conforme os participantes são adicionados.

A exibição do nome dependerá de como cada usuário salvou os contatos, resultando em variações nos nomes dos grupos.

É importante destacar que, caso alguém entre em um grupo sem nome e os participantes não tenham salvo seu contato, o número de telefone desse usuário será usado para nomear o grupo. Essa configuração sugere que a novidade é mais adequada para grupos formados por amigos e familiares.

Lançamento da atualização na próxima semana

A previsão é que essa atualização seja lançada nas próximas semanas, adicionando mais uma mudança à lista de melhorias recentes no WhatsApp. A Meta já implementou suporte a fotos em alta definição e está trabalhando em suporte a vídeos em alta definição.

Outras atualizações notáveis incluem o compartilhamento de tela durante chamadas de vídeo e a introdução de mensagens curtas de vídeo. Fique atento para mais novidades!

