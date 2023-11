Passo a passo para inserir música no status do WhatsApp

O WhatsApp é, atualmente, o aplicativo de mensagens mais utilizado em todo o mundo. Principalmente em 2023, a plataforma da Meta tem lançado inúmeras ferramentas e novos recursos que melhoraram e muito a experiência do usuário com o app. No entanto, o grande sonho dos usuários em ter a música que está ouvindo compartilhada no status infelizmente ainda não existe, mas existe um improviso para que isto seja possível. Continue a leitura e aprenda como fazer.

Seu som no app

O Instagram já oferece uma opção para compartilhar suas faixas preferidas diretamente do Spotify nos Stories, mas, até o momento, essa facilidade não se estendeu a outros aplicativos.

Mesmo sendo parte da mesma empresa, o Facebook, ainda não há uma maneira direta de embalar seu status no WhatsApp com suas músicas favoritas. Ficou curioso? Continue lendo a seguir e descubra como fazer.

Recurso feito no improviso

A solução atual exige a gravação de um vídeo com a trilha sonora desejada para, então, compartilhar um trecho de sua canção predileta com os amigos no mensageiro, seguindo o mesmo estilo já conhecido no Instagram e no Facebook, este último em parceria com o Spotify.

Caso esteja se perguntando sobre como destacar sua música predileta em um post temporário com duração de até 24 horas em seu perfil de usuário, o guia a seguir oferece uma solução.

Este conselho é viável tanto para dispositivos Android quanto para iPhones (iOS), e a vantagem está na preservação da qualidade sonora. Para evitar constrangimentos ao desfrutar de música em espaços públicos, a utilização de fones de ouvido se mostra como uma solução prática, garantindo a mesma eficácia na captação do áudio.

Aprenda a colocar música no status do WhatsApp

Abra um aplicativo de música, como Spotify, Deezer ou Apple Music; Escolha a música desejada e a reproduza no seu smartphone; Abra o WhatsApp e observe que o player permanece visível no topo da tela; Toque em “Status” e, em seguida, clique em “+” para adicionar um post temporário; Cubra a lente da câmera (resultando em uma tela preta) ou grave um vídeo convencional com a música ao fundo; Ao finalizar, o vídeo terá como trilha sonora o áudio reproduzido pelo player de música.

Optando por cobrir a câmera traseira ou frontal (dependendo da ativação), é possível manter a tela escura enquanto adiciona emojis e textos para informar a faixa em execução ou personalizar o vídeo musical no WhatsApp Status com desenhos exclusivos.

Transforme seus momentos em verdadeiros espetáculos musicais, compartilhando seu gosto de forma única com seus contatos no WhatsApp.

