Como simular empréstimo do saque-aniversário do FGTS

Lançado em 2020 em parceria entre o Ministério do Trabalho e a Caixa Econômica Federal, a modalidade de saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi uma resposta à crise econômica gerada pela pandemia de Coronavírus. Este recurso viabilizou aos trabalhadores a retirada de uma porção do valor do fundo anualmente, no mês de seu aniversário, no entanto existe a possibilidade de adiantar as parcelas deste saque via empréstimo. Siga a leitura e saiba como.

Adiantando o seu saque

No universo das opções de crédito disponíveis, como empréstimo pessoal, consignado, com garantia, para autônomos e o empréstimo FGTS, a simulação desempenha um papel de enorme importância.

Entender como essa ferramenta pode antecipar o saldo do fundo de garantia é essencial para tomar decisões financeiras mais informadas e evitar possíveis complicações no futuro.

O empréstimo, antes visto com certa desconfiança, agora é reconhecido como uma ferramenta valiosa para quitar dívidas, reorganizar as finanças e substituir parcelas mais onerosas, como as do cartão de crédito e cheque especial, por alternativas mais vantajosas.

Seja para o empresário que busca expandir seus negócios, ou para o indivíduo que deseja adquirir um bem por meio de financiamento, o empréstimo é amplamente utilizado por diversos públicos.

A realização de simulações de empréstimo tem como objetivo auxiliar indivíduos na identificação da modalidade de crédito mais apropriada às suas necessidades e orçamento, fornecendo informações transparentes para uma tomada de decisão consciente.

Continue a leitura a seguir e saiba mais detalhes sobre a simulação do saque-aniversário do FGTS.

Como simular empréstimo FGTS?

Antes de entrar nos detalhes da simulação, é fundamental compreender o funcionamento do empréstimo FGTS. Lançado em 2020 em parceria entre o Ministério do Trabalho e a Caixa Econômica Federal, essa modalidade foi uma resposta à crise econômica gerada pela pandemia de Coronavírus.

O saque-aniversário do FGTS viabilizou aos trabalhadores a retirada de uma porção do valor do fundo anualmente, no mês de seu aniversário. Subsequentemente, surgiu a modalidade de empréstimo FGTS, a qual possibilita a antecipação de até sete saques-aniversários.

O pagamento é automático, ocorrendo na data do pagamento da parcela anual e retirado diretamente do fundo, o que contribui para uma das menores taxas de juros do mercado.

A contratação é descomplicada, podendo ser realizada online pelos canais da Caixa ou pelo Serasa eCred, proporcionando acesso quase imediato aos recursos, com o depósito em até um dia útil.

Simulação de empréstimo FGTS: passo a passo

Baixe o aplicativo do FGTS em sua loja de aplicativos;

No aplicativo, clique em “autorizar bancos a consultarem dados,” autorizando o Banco Pan, parceiro do Serasa eCred para este empréstimo;

Acesse a opção “empréstimo saque-aniversário” no app do FGTS;

Acesse o site do Serasa eCred ou seu aplicativo, informando CPF e senha, ou criando um cadastro;

Na aba de empréstimos, escolha “empréstimo pessoal” e faça a simulação;

Atualize seu perfil, informando todos os dados solicitados;

Preencha as informações do empréstimo desejado, incluindo o valor e o número de parcelas;

Se autorizou o Banco Pan no app do FGTS, a simulação mostrará a oferta disponível;

Avalie as informações: valor liberado, limite de parcelas e o CET (Custo Efetivo Total);

Escolha a melhor opção, clique em solicitar e finalize a contratação.

Juros FGTS: vale a pena a antecipação do FGTS?

Considerando a antecipação do FGTS, essa modalidade de empréstimo se destaca por oferecer taxas de juros mais baixas, começando em 1,49% ao mês.

O risco reduzido de inadimplência, devido à garantia do próprio FGTS, contribui para essas taxas competitivas. Funcionários com carteira assinada devem considerar essa opção, especialmente se precisarem de um empréstimo.

Entretanto, é importante ponderar sobre a retirada em parcelas anuais, pois implica na perda do direito ao saque total em caso de demissão sem justa causa. A antecipação do saque-aniversário proporciona vantagens, mas é crucial avaliar se atende às necessidades individuais do trabalhador.

