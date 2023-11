Como encontrar grupos do WhatsApp sobre assuntos do seu interesse

Se existe uma atualização das dezenas lançadas pelo WhatsApp em 2023, uma que certamente caiu no gosto dos usuários foi o grupos. No entanto, achar grupos no WhatsApp que fale sobre um leque maior de assuntos pode ser um desafio. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e saiba como tornar isso possível de uma forma bem simples.

Encontre seus grupos

Achar grupos no WhatsApp que fale sobre uma variedade maior de temas pode se mostrar uma tarefa desafiadora, principalmente devido à falta de uma plataforma nativa específica para essa finalidade, diferentemente do que ocorre no Telegram, por exemplo.

Os grupos de WhatsApp têm evoluído para além de simples espaços de conversa, transformando-se em ambientes nos quais é possível não só encontrar, mas também conectar-se a pessoas com interesses semelhantes e até mesmo buscar oportunidades de emprego.

Diante dessa realidade, ter à disposição uma lista abrangente de possibilidades torna-se algo extremamente útil. Se você gostaria de ter acesso a essa possibilidade, continue a leitura abaixo e veja uma série de ferramentas que facilitarão a busca por grupos de WhatsApp, seja utilizando dispositivos Android, iPhone ou PC.

Encontre grupos de WhatsApp no Android

Através do aplicativo Solion, disponível na Play Store, é possível encontrar e divulgar grupos públicos em português e até mesmo em outros idiomas, como inglês e espanhol. O processo é simples:

Baixe o app Solion e, ao abri-lo, toque em “Continuar”; Pesquise por um tema específico; Localize um grupo de interesse e abra-o; Toque em “Entrar no grupo” e siga os passos até acessá-lo.

Como adicionar um grupo no Solion:

Para adicionar um grupo, toque no ícone “+” no canto inferior direito; Preencha a descrição, categoria e regras do grupo, incluindo o link público; Marque os requisitos para aprovação; Por fim, toque em “Divulgar grupo”.

Encontre grupos de WhatsApp no iPhone

Utilizando o app Groups for WhatsApp, disponível na App Store, usuários de iPhone podem encontrar grupos variados, desde notícias até aprendizado de idiomas. O processo é intuitivo:

Baixe o app Groups for WhatsApp e crie sua conta ou pule essa etapa; Procure por temas de interesse; Localize um grupo atraente e abra-o; Toque em “Join group” e siga os passos até ingressar no grupo.

Explore novos grupos sem instalar apps: GruposWhats na web

Para quem prefere explorar grupos sem instalar aplicativos no celular, a plataforma GruposWhats é uma alternativa viável. Seguindo estes passos:

Acesse o site GruposWhats por meio de um navegador web; Pesquise por temas específicos ou escolha entre as categorias listadas, como “Cidades” ou “Games e Jogos”; Explore detalhes do grupo, incluindo regras, clicando em seu nome; Se interessado, clique em “Entrar no grupo”;

5. Complete o procedimento utilizando o WhatsApp Web para participar do grupo.

Registrando um grupo no WhatsApp

Para registrar um grupo, clique em “Enviar grupo” no canto superior direito; Insira o link do grupo, valide-o, preencha a categoria e aguarde a seleção.

Agora, com essas ferramentas à disposição, você tem meios eficientes para encontrar grupos de WhatsApp sobre diversos temas, possibilitando a construção de novas amizades e experiências enriquecedoras.

