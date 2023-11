Descobrir o valor da aposentadoria é uma tarefa muito difícil, mas não impossível. Haja vista que muitos brasileiros têm dúvidas em relação aos valores. De maneira resumida: o valor deve ser em torno de R$ 1.320 ou o equivalente a 01 salário mínimo e R$ 7.507,49 — que representa o teto da previdência social. Veja abaixo todos os detalhes.

Qual será o valor da sua aposentadoria Descubra de forma fácil | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como é feito o cálculo da aposentadoria?

O cálculo da aposentadoria possui como base uma série de fatores. É importante entender todas as regras para evitar que haja surpresas desagradáveis no momento do cálculo. Portanto — nenhum aposentado deverá receber menos que 01 salário mínimo e em raras exceções mais que o teto estipulado pela previdência.

No caso de beneficiários que precisam de cuidados permanentes em razão de doenças, é possível que seja necessário que eles recebam 25% a mais do teto; a fim de financiar possíveis custos.

Entretanto, o cálculo leva como base o salário recebido durante todo o período de trabalho. Com a Reforma da Previdência — que aconteceu em 2019; ocorreu uma mudança na maneira como este cálculo é realizado.

Até então, era somado todos os salários e os 20% menores salários eram descartados. Com isso, havia um aumento do benefício. Agora é feito a média salarial de todos os benefícios — a aposentadoria é equivalente a 60% dessa média e são somados 2% a mais para cada ano de contribuição que ultrapassar os 20 anos para homens e 15 para mulheres.

Portanto, para conseguir receber 100% da aposentadoria; é necessário que o homem contribua por 40 anos e a mulher por 35 anos.

Calculadora de aposentadoria

Outros critérios podem contribuir para o valor do benefício. Bem com o tipo da aposentadoria. É válido ressaltar que de acordo com o tipo da aposentadoria, podem haver mudanças no valor.

Para ter o cálculo correto, é de suma importância realizar o cálculo através da calculadora de aposentadoria do INSS.

Por mais que não seja 100% certeza dos valores, mas é possível obter uma resposta precisa ou pelo menos mais próxima da realidade. Veja abaixo.

Entre no site do Governo Federal;

Clique em “Serviços”;

Clique em “Simular aposentadoria”;

Clique em “Iniciar”.

Feito isso — basta preencher as informações necessárias e feito isso responder o máximo de questionamentos possíveis a fim de ter uma base do valor da aposentadoria; levando em consideração que outros fatores internos podem ser levados em consideração.

Para fim das dúvidas, logo abaixo terá um vídeo explicativo que irá mostrar o passo a passo completo de como calcular a aposentadoria de maneira totalmente individual.

Veja mais detalhes sobre este assunto

