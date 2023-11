Boa notícia — agora as redes sociais poderão ser um lugar mais seguro. Haja vista que nos últimos anos o número de assédio e outros crimes digitais cresceram bastante e todos oriundos das redes. O Instagram, Messenger e TikTok; agora contarão com um “botão antiassédio”. O intuito é auxiliar as vítimas desses crimes a denunciarem seus respectivos praticantes de maneira facilitada. Veja como funciona.

Botão de proteção contra assédio é lançado no Instagram e no Messenger | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Botão antiassédio é implementado nas redes

Trata-se de uma ação conjunta entre a E-Enfance (associação francesa que protege crianças e adolescentes na internet) e algumas redes sociais. O recurso foi lançado nesta última quinta-feira, 9. Por enquanto, encontra-se disponível somente na França.

O intuito desta ferramenta é interligar as redes sociais com a plataforma de denúncias já existente da E-Enfance. Facilitando o contato imediato a partir de qualquer tentativa de crime virtual.

Também conhecido como serviço 3018, é uma agência francesa que diariamente recebe cerca de 150 chamadas. O intuito é inibir a prática criminosa contra crianças, adolescentes e demais usuários.

Todos os tipos de crimes virtuais estão inclusos; bem como assédio sexual e cyberbullying. Com a integração direta e automática com as redes sociais, é possível impedir que uma série de crimes como estes aconteçam.

Leia mais: Novidade do Instagram pode arracancar sorrisos

Como o botão irá funcionar?

O mesmo irá funcionar como um escape de emergência. Caso o usuário fique com receio de algum acontecimento envolvendo os crimes citados — poderão clicar no botão e serem direcionados automaticamente para uma chamada com a central de denúncias.

Como descrevem os responsáveis — em qualquer caso, aperte o botão. Mesmo na dúvida, aperte. A modalidade foi lançada na França; haja vista que é uma medida da agência francesa em parceria com as redes sociais.

O presidente da França — Emmanuel Macron, afirmou o interesse em expandir essa solução para outros países. Mas a priori, dos que estão inclusos na lista de países aliados pela União Europeia. Na parte inferior das redes sociais citadas, terá um botão com o logotipo da agência. Com isso — os usuários terão que clicar em caso de dúvidas sobre o que está acontecendo, se é ou não algum crime, etc.

Feito isso — serão redirecionados automaticamente para a guia de denúncias. Logo — encontrarão total apoio por parte da equipe. Formada por advogados, psicólogos e profissionais digitais.

Como é uma medida internacional em parceria com as redes — e não algo nativo das próprias redes sociais, não se sabe ao certo quando chegará ao Brasil.

Veja mais detalhes sobre este assunto

Leia mais: Desligue seu celular 5 minutos por semana e veja se isso acontece