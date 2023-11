Novidade do Instagram pode arracancar sorrisos

O instagram é uma das redes sociais mais amadas por todos os usuários mundiais, através dela, é possível compartilhar vários momentos do cotidiano, além de conhecer novos locais e pessoas. Devido ao alto fluxo de usuários, é comum que tenha certas solicitações deles que são atendidas pelos desenvolvedores da rede sociais e uma das atualizações chamou a atenção de todos, confira qual é.

Confira a nova funcionalidade que será lançada no instagram | Imagem de Mahesh Patel por Pixabay

Qual a similaridade entre o Instagram e o WhatsApp?

Atualmente, ambos os aplicativos são administrados pela mesma empresa, entretanto, cada um possui uma funcionalidade diferente, Ambos é possível compartilhar vários momentos do cotidiano para os “amigos”, a diferença encontra-se na abrangência.

No WhatsApp, é preciso que o outro usuário tenha o número da pessoa, no instagram, basta pesquisar pelo user de alguém que o usuário deseja ver as fotos e mídias, caso o perfil seja aberto, dará para ver tudo sem muitas dificuldades.

Já no quesito troca de mensagens, o Instagram e o WhatsApp são bem parecidos, mas como o foco do WhatsApp são mensagens de texto, essa funcionalidade está melhor desenvolvida nele.

Qual o novo recurso do Instagram?

No parágrafo anterior foi citado sobre as similaridades de ambos os aplicativos, mas é fato que quando uma função dá certo em um aplicativo, é normal que no longo prazo ela migre para os demais aplicativos também, principalmente, os que são da mesma empresa.

Dito isso, o Instagram tentará implementar nos próximos dias, um novo recurso que já é um velho conhecido dos usuários do WhatsApp: a possibilidade de desativar o visto de mensagem. Basicamente, será possível ler uma mensagem sem o outro saber.

Tal funcionalidade ajuda bastante na manutenção da privacidade dos usuários, além de ajudar quando um deles não quer conversar ou não está preparado para responder algo em um determinado momento.

Recursos “trocados” entre redes sociais

A exemplo do recurso citado anteriormente, o WhatsApp também usou um que iniciou no Instagram, que possibilitou o envio de mensagens de visualização única, isso é bastante comum com fotos.

E agora, também é possível fazer isso no WhatsApp, para ativar a funcionalidade, basta seguir o passo a passo:

Ao enviar uma mídia, seja foto ou gif, escolha ela na galeria;

Quando carregar, clique no símbolo numérico e ative a visualização única.

Pronto, agora não será mais possível ver a mesma mensagem duas vezes e também a função de tirar print da tela ficará desativada.

