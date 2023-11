Você pode ter direito a mais de R$ 100 em dezembro; consulte pelo CPF

A Constituição Federal do Brasil garante para a população de baixa renda vários benefícios e muitos nem sabem dessa possibilidade, mas é possível receber cerca de R$ 100 todo mês, para isso, é necessário estar inscrito no CadÚnico e se enquadrar em determinadas regras, portanto, confira quem tem dinheiro ao repasse e quando ele será pagamento novamente aos beneficiários.

Qual benefício é?

O benefício em questão trata-se do vale gás, com ele, é possível que os beneficiários recebam o valor de um botijão de gás, tudo isso para ajudar na renda familiar, ou seja, para que os repasses de outros benefícios sociais sejam apenas para as necessidades básicas, por exemplo.

Neste ano de 2023, o vale gás foi repassado apenas para 6 milhões de pessoas, em caráter de comparação, ao todo, mais de 21 milhões de beneficiários recebem o benefício, portanto, menos de 25% do total também tem direito ao repasse citado.

Mas a esperança é que em 2024, o valor do repasse aumente e a quantidade de beneficiários também. Tudo dependerá apenas do orçamento que ainda está sendo planejado pelo Governo.

Cuidado para não perder o benefício

Lembrando, que para ter direito ao benefício é preciso seguir várias regras e para continuar tendo direito ao repasse também. Caso o beneficiário descumpra alguma das regras obrigatórias, ele poderá ter o benefício suspenso.

Para o vale gás, uma das principais regras é que o beneficiário deve manter os dados de cadastro sempre em dia, além disso, caso tenha alguma alteração, é preciso que o Governo seja informado.

Além disso, caso o cadastro fique desatualizado por um período superior a 2 anos, o benefício poderá ser suspenso, de modo temporário e posteriormente, definitivo.

É possível acumular vários benefícios?

Dependendo de quais benefícios são, geralmente os de âmbito assistenciais podem ser acumulados, como é o caso do Bolsa Família, vale gás e o BPC. Mas caso seja o acúmulo de benefícios previdenciários também, a operação não é permitida.

Lembrando que para isso, é preciso que o beneficiário se enquadre em todas as regras de cada programa, para ter direito. Caso isso não aconteça, ele fará parte apenas dos benefícios que são condizentes com sua situação momentânea.

Portanto, fique bastante atento às informações dos próximos benefícios que serão disponibilizados nos próximos anos. E sobre o vale gás, ainda haverá um repasse em 2023, que irá acontecer em dezembro, lembrando que o pagamento é feito de modo bimestral, isto é, a cada dois meses.

E para consultar se possui direito ao valor, basta ir ao aplicativo do Bolsa Família, nele terá todas as informações de quais aplicativos estão ativos em cada CPF.

