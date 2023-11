Alerta de golpe no Nubank: o que está acontecendo

Desde que chegou no Brasil, o banco Nubank foi um dos mais importantes para os brasileiros, sobretudo, aqueles que nunca tinham conseguido ter acesso a uma conta digital ou a um cartão de crédito, oferecendo os serviços citados, a instituição ficou bastante conhecida no Brasil e agora, vários golpes envolvendo o seu nome estão acontecendo, confira a nova fraude que está sendo feita em todo o Brasil.

Como funciona o golpe?

O golpe em questão é um pouco antigo, pelo menos o princípio, mas o modo operante dele é totalmente único, há clientes que afirmam que ele é tão real, que de fato parece que é o próprio banco que está entrando em contato com o cliente.

Basicamente, um SMS chega no celular do cliente, afirmando que ele realizou uma transação pix, geralmente, o valor é alto, junto com a mensagem, há um número 0800, que o usuário deve ligar para que a operação seja cancelada.

Quando o usuário liga para o número, uma voz eletrônica atende, após alguns cliques, o próprio atendente assume o controle da operação e começa conversar com a vítima, após alguns minutos, a conversa também é transferida para o WhatsApp.

É possível identificar o golpe?

De início é bastante complicado, já que de fato parece bastante real, mas após alguns minutos conversando com o golpista, é possível identificar alguns traços que podem provar que não trata-se de um atendente do banco em questão.

Por exemplo, ao demonstrar que não está dando certo realizar alguma ação indicada pelo golpista, há como observar traços de agressividade e de arrogância, algo incomum de se observar com os funcionários do Nubank.

Além disso, o caminho indicado por eles é para realizar um pix para a chave de um laranja, não para resolver o problema hipotético citado.

O que fazer caso receba uma mensagem do tipo?

O primeiro passo é entrar em contato com o banco, para averiguar se de fato a mensagem é proveniente deles, caso contrário, o indicado é que o cliente realize o bloqueio do número e caso sinta-se lesado, realizar um boletim de ocorrência.

Nos casos onde o golpe de fato é concretizado, é importante a realização do boletim de ocorrência e a ida ao Procon, para que outras medidas cabíveis sejam tomadas.

Por fim, sempre é importante ter cuidado com os golpes digitais, principalmente envolvendo bancos que não possuem uma agência física, pois fica ainda mais fácil o processo de convencer a vítima que tudo deve ser feito pela internet.

