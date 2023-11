Jamais deixe o celular nesta posição; entenda

Vivemos na era digital, onde o celular se tornou um parceiro inseparável no nosso dia a dia, mantendo-nos conectados e produtivos. Desta forma, garantir o bom funcionamento desse dispositivo vai além de uma escolha; tornou-se uma necessidade essencial para prolongar sua vida útil. Muitas vezes, há práticas simples e indispensáveis que podem garantir, ou não, a durabilidade do aparelho. Saiba quais são, logo abaixo.

Saiba quais hábitos podem prolongar ou encurtar a durabilidade do seu celular. — Foto: Reprodução

A saúde da sua bateria está em jogo

Existem hábitos simples, porém indispensáveis, muitas vezes até desconhecidos, capazes de preservar a eficiência e a durabilidade do aparelho. Acompanhe a leitura abaixo e entenda um pouco mais sobre as melhores práticas para o bem do seu aparelho.

Nunca deixe seu celular nesta posição se quiser tê-lo por mais tempo

Percebeu que seu novo dispositivo já não retém carga como anteriormente? Antes de apontar o dedo para o fabricante, considere que pode ser um hábito cotidiano seu que está reduzindo a eficiência da bateria. Estamos falando sobre como e onde você posiciona seu telefone.

Os smartphones mais recentes vêm equipados com baterias de lítio, extremamente eficientes, porém sensíveis às variações de temperatura. Expor o celular ao sol, como no painel do carro, ou levá-lo para um dia de esqui pode ser desastroso para a saúde da bateria.

O perigo das temperaturas extremas

Os celulares, assim como nós, são impactados pelas mudanças ambientais. O calor excessivo pode causar danos irreversíveis à bateria de lítio, enquanto o frio intenso pode diminuir sua capacidade, chegando a comprometer a resposta da tela sensível ao toque.

Dicas para preservar a bateria do seu celular

Evitar que as temperaturas extremas afetem o aparelho é essencial. Nunca deixe o smartphone em locais sujeitos a grandes variações térmicas.

Utilizar capas térmicas pode ajudar a manter uma temperatura estável. Em ambientes com temperaturas extremas, desligar completamente o telefone é a melhor abordagem.

Outro hábito comum, porém prejudicial, é deixar o celular carregando durante toda a noite. Isso pode resultar em uma degradação mais rápida da capacidade da bateria, levando a descargas mais rápidas ao longo do dia.

Conclusão

A chave para manter a saúde da bateria do seu celular reside no cuidado com as condições ambientais. Prestar atenção a essas dicas simples pode prolongar a vida útil da bateria e evitar surpresas desagradáveis com um aparelho descarregado nos momentos em que você mais precisar.

Proteja seu celular e garanta que ele esteja sempre pronto para acompanhar seu ritmo de vida agitado.

