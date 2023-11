Desligue seu celular 5 minutos por semana e veja se isso acontece

Nas últimas duas décadas, o mundo encontrou um aparelho que era capaz de desempenhar várias funções diretamente na palma das mãos dos usuários e com o passar dos anos, o aparelho em questão tornou-se um item imprescindível para a vida de todos, tanto que pensar em deixá-lo desligado por alguns minutos, pode parecer loucura para muitos, portanto, confira um bom motivo para desligá-lo por 5 minutos todas as semanas.

Confira os benefícios de desligar o celular 5 minutos por semana | Imagem de Mahesh Patel por Pixabay

Por que desligar o celular?

Como citado, o celular já faz parte de cada pessoa, existem usuários que só conseguem sair de suas residências caso o celular esteja do lado, se coincidir ele descarregar no momento da saída, a pessoa prefere se atrasar a deixar o celular carregando em casa, então, desligá-lo por 5 minutos pode ajudar bastante.

Mas quando os especialistas afirmam dos benefícios de desligá-lo, não é apenas para a saúde do celular, mas também da mente de todas as pessoas. Já que o uso excessivo do aparelho pode causar vários malefícios.

Além disso, deixar o aparelho ligado, pode colocar em risco a vida útil do próprio aparelho, então, ao deixá-lo “descansar”, o usuário também está pensando na vida do celular.

Cuidando da saúde mental

Especialistas afirmam que ao desligar o celular por 5 minutos por semana, ou se possível todos os dias, já pode ser suficiente para que o usuário volte ao mundo normal, visto que na maioria das vezes as pessoas estão imersas em um mundo totalmente virtual.

Além disso, usar de modo excessivo no dia a dia pode causar ansiedade e até mesmo depressão, visto que a todo momento os usuários estão a espera de uma nova mensagem ou notificação.

Então, ao decidir deixá-lo de lado por um tempo, é possível que os usuários consigam se conectar com o próprio “eu” e aprumar os pés ao chão.

Cuidando da saúde do aparelho

Por fim, isso também proporciona um cuidado com a saúde do aparelho, já que ao desligá-lo por 5 minutos, é possível diminuir os riscos de ataques cibernéticos. Basicamente, eles podem ocorrer a cada minuto.

Mas se o usuário deixar o celular desligado por apenas 5 minutos, as chances serão menores de acontecer um ataque, que pode ser proveniente de sites ou aplicativos infectados.

Portanto, comece a realizar a ação citada e veja como a vida melhora e a saúde do aparelho também, vale salientar que o preço da prevenção sempre é menor em relação ao preço do reparo.

