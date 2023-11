Perigo de vida: temperaturas vão QUEBRAR RECORDES nesta onda de calor; confira

A intensa e impiedosa onda de calor que atinge todo o Brasil fez com que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitisse dois novos alertas, elevando o nível de perigo para as regiões Sudeste e Centro-Oeste. Segundo especialistas, este e os próximos meses podem ser marcados com o período mais quente em 125 mil anos. Acompanhe a leitura abaixo e saiba mais detalhes.

Onda de calor é a maior já registrada em 125 mil anos. — Foto: Reprodução

Temperaturas escaldantes

A intensificação da onda de calor, que agora atinge toda a parte central do Brasil, promete elevar significativamente as temperaturas em diversas regiões do país.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas, elevando o nível de perigo para as regiões Sudeste e Centro-Oeste. Continue lendo a seguir, e entenda os impactos causados pelo calor extremo nas principais regiões do país.

Onda de calor intensa afeta regiões do Brasil

Os novos comunicados meteorológicos colocam em estado de grande perigo os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Rondônia, além do Distrito Federal.

Também estão em alerta de perigo considerável boa parte do Paraná, Espírito Santo, sul do Tocantins, sul do Pará e sul do Amazonas devido às altas temperaturas.

Fonte: Inmet

Segundo o Inmet, a alteração na intensidade do alerta está diretamente relacionada à persistência do fenômeno. Ou seja, ao número de dias consecutivos que a onda de calor deve perdurar. Nos últimos avisos, a previsão é que o calor persista, pelo menos, até a próxima quarta-feira (15).

Previsões de especialistas

O meteorologista e ex-diretor do Inmet, Francisco de Assis, destaca que, segundo suas observações, as temperaturas têm previsão de elevação a partir deste fim de semana, com uma atenção especial voltada para os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Ele enfatiza que esta onda de calor pode atingir intensidades semelhantes à ocorrida em setembro passado, com projeções indicando que as máximas poderão ultrapassar os 40ºC em algumas capitais.

Essas previsões, conforme projetadas por Assis, alertam para condições climáticas extremas que requerem atenção e precaução por parte da população.

Temperaturas recordes à vista

Com a onda de calor ganhando força, a expectativa é que algumas capitais brasileiras registrem temperaturas recordes a partir deste fim de semana.

Os alertas do Inmet indicam termômetros pelo menos 5ºC acima da média. Entre as dez capitais mais impactadas, ao menos sete devem marcar as maiores temperaturas do ano: Goiânia, Campo Grande, Belo Horizonte, São Paulo, Vitória, Brasília e Curitiba.

Fonte: Arte – g1

Tempestades no Sul do país

Na região Sul, as áreas de instabilidade devem se fortalecer nos próximos dias. Segundo o Inmet, os maiores acumulados de chuva devem ocorrer até o próximo domingo (12). O centro-sul do Rio Grande do Sul será a região mais afetada, com previsão de valores acima de 100 milímetros.

Até a próxima quinta-feira (16), os acumulados podem superar os 200 milímetros entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, acompanhados por tempestades com rajadas de vento acima de 80 km/h e queda de granizo.

