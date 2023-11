Qual profissão combinam com VOCÊ; faça o teste

Você está em busca de um novo emprego ou iniciando no mercado de trabalho? Neste contexto, é interessantes saber que, cada vez mais, as empresas recorrem aos testes de comportamento para selecionar candidatos alinhados com as demandas das funções oferecidas.

Estas avaliações oferecem uma visão abrangente, auxiliando os recrutadores na análise do perfil do candidato. Por exemplo, pessoas extrovertidas tendem a se destacar em funções que exigem interação frequente com colegas, clientes e o público em geral. A seguir, continue lendo e saiba mais sobre os testes de comportamento.

Testes de Comportamento: descubra como eles podem influenciar sua carreira/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Testes de comportamento: entenda a relevância

No entanto, estes testes não são exclusivos para benefício das empresas. Para os candidatos, eles são valiosos para compreender seus pontos fortes, além de essencial para orientar suas carreiras.

Segundo Caroline Marcon, consultora de carreira, “quanto mais o trabalho estiver alinhado com as características de personalidade, maior a probabilidade de alto desempenho e realização profissional”.

As avaliações de personalidade têm como propósito principal o autoconhecimento, por isso são tão importantes tanto para quem já está no mercado de trabalho, e possui larga experiência nas funções desempenhadas, como para quem está iniciando a carreira.

Objetivo não é traçar uma sentença definitiva

Independente da área de atuação, existem diferentes possibilidades de testar o comportamento do candidato e aspirante a uma determinada oportunidade de trabalho.

Vale ressaltar que os resultados destas avaliações não são sentenças definitivas. Na verdade, eles funcionam como ferramentas, que abrem caminhos profissionais e possibilitam ajustes de cenário e de rota na carreira. Gian Sperati, diretor de RH da HR Tech Gupy, destaca a importância de identificar motivações, objetivos e áreas de desenvolvimento.

Veja os principais testes de comportamento:

1. Modelo DISC – JobConvo

O modelo DISC categoriza os participantes em quatro perfis principais: Dominância, Influência, Conformidade e Estabilidade. Cada perfil reflete características específicas, como prioridade na obtenção de resultados, persuasão, ênfase na precisão e qualidade, e foco no trabalho em equipe, respectivamente.

Acesse o modelo DISC em: https://jobconvo.com/disc-teste-comportamental/



Leia mais: Consiga um emprego rápido com estes 11 cursos simples

2. Profiler – Sólides

Desenvolvido pela Sólides, o profiler utiliza sete metodologias, incluindo o DISC, para mapear quatro perfis comportamentais: Executor, Comunicativo, Analista e Planejador. Cada perfil destaca características como liderança, habilidades interpessoais, eficiência e organização.

Acesse o Profiler em: https://solides.com.br/lp-hr-profiler





3. Metodologia MBTI – 16 Personalities

O 16 Personalities avalia aspectos profissionais e pessoais, considerando quatro dicotomias: Extroversão e Introversão, Razão e Sentimento, Sensorial e Intuição, Julgamento e Percepção. Os resultados classificam os participantes em quatro temperamentos: Analistas, Exploradores, Sentinelas e Diplomatas.



Acesse a Metodologia MBTI em: https://www.16personalities.com/br/teste-de-personalidade



4. Avaliação Big 5 – Gupy

O Big 5 identifica cinco dimensões de personalidade: necessidade de estabilidade, extroversão, originalidade, consolidação e acomodação. Os resultados são apresentados em um gráfico, permitindo uma avaliação visual dos traços de personalidade.

Acesse a Avaliação Big 5 em: https://www.gupy.io/teste-comportamental

Estas avaliações comportamentais oferecem insights valiosos para candidatos e empresas, facilitando escolhas profissionais e alinhamentos estratégicos. Descubra seu perfil e impulsione sua jornada profissional.

No vídeo abaixo, especialista explica como preencher os testes comportamentais:

Leia mais: Passou dos 50? Veja como conseguir um bom emprego