Último aviso: limite de R$ 1.320,00 disponível até 28 de dezembro aos trabalhadores

Disponível desde fevereiro deste ano, o prazo para os trabalhadores realizarem o saque do PIS/PASEP referente ao ano-base 2021 será finalizado em poucas semanas. No entanto, a consulta online para verificar possíveis saldos a serem resgatados permanece disponível. Aqueles que têm direito ao benefício podem receber a parcela única de R$ 1.320. Acompanhe a leitura a seguir e saiba como realizar a consulta e receber o valor.

Contribuintes que têm direito a sacar valores do PIS / PASEP possuem prazo limite para consultar benefício. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

De olho no prazo de consulta

Dentro de algumas semanas, o prazo para a realização do saque do PIS/PASEP referente ao ano-base 2021 será encerrado. A consulta online para verificar possíveis saldos a serem resgatados permanece disponível. Aqueles que têm direito ao benefício podem receber a parcela única de R$ 1.320.

É importante ressaltar que o saque do PIS/PASEP deste ano está disponível desde fevereiro. Seguindo o calendário regular, os valores foram transferidos até junho, com um grupo beneficiado a cada mês.

Entretanto, quem perdeu a data original de resgate ainda tem a oportunidade de receber o montante em 2023. Siga a leitura, logo abaixo, e entenda mais detalhes sobre como consultar e os valores disponíveis.

Saiba como fazer a consulta do PIS/PASEP em 2023

Para os que não estavam cientes da possibilidade de serem contemplados pelo PIS/PASEP este ano, a consulta totalmente online é uma opção. O pagamento atual refere-se ao ano-base 2021, incluindo todos os beneficiários que trabalharam com carteira assinada por, pelo menos, 30 dias no ano retrasado.

Assim, o abono é concedido aos que receberam até dois salários mínimos por mês naquele ano, estiveram no PIS/PASEP por pelo menos cinco anos e foram incluídos na declaração de RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).

Portanto, para os que atendem a todos esses requisitos, a consulta do PIS/PASEP pode ser feita da seguinte forma:

Acesse o aplicativo Carteira de Trabalho Digital e faça o login; No menu da página inicial, busque pela guia “Benefícios”; Selecione a opção “Abono salarial” e escolha o ano-base 2021; Por fim, verifique se você tem direito ao pagamento, a quantia e a data para a realização do saque.

Até quando posso sacar o PIS/PASEP?

Aqueles que ainda não realizaram o resgate do abono salarial têm apenas algumas semanas para fazê-lo. O PIS foi transferido para a conta corrente dos clientes da Caixa ou no app Caixa Tem com abertura automática.

Já o PASEP foi liberado na conta dos correntistas do Banco do Brasil ou sacado presencialmente em uma das agências da instituição financeira.

É importante destacar que a média do PIS/PASEP é de R$ 2,3 mil, sendo que o saldo individual a ser resgatado pelos beneficiários depende do tempo de serviço trabalhado no ano-base, que é 2021 neste caso.

O prazo para movimentar a quantia vai até o dia 28 de dezembro de 2023. Assim, aqueles que deixarem o prazo passar terão acesso ao montante somente no início do calendário do abono salarial de 2024.

Ainda tem dúvidas sobre como consultar os valores a receber? Assista ao vídeo abaixo e entenda!

