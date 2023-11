Compras da China até 79% mais baratas! Sábado (11) promete ser melhor que Black Friday

O comércio online exige rapidez e oportunismo. E é com este pensamento que gigantes do marketplace asiático anteciparam para este sábado (11) uma verdadeira enxurrada de ofertas em uma forma de preparar seus consumidores para a tão aguardada Black Friday, que acontece no dia 24 deste mês. Acompanhe a leitura abaixo e saiba o que de melhor Shein, AliExpress e Shopee estão oferecendo.

Shein, AliExpress e Shopee estão oferecendo descontos imperdíveis neste sábado em celebração ao Dia dos Solteiros. — Foto: Reprodução / Vecteezy

Esquentando para o grande dia

Neste sábado (11), Shopee, Shein e AliExpress entram em cena com promoções explosivas no evento conhecido como 11.11, o “Double Eleven”, representando uma antecipação eletrizante para a Black Friday, marcada para o dia 24 de novembro de 2023.

Essas gigantes do comércio eletrônico do sudeste asiático prometem descontos, cupons, frete grátis e uma avalanche de benefícios durante as 24 horas do dia. Confira cada detalhe sobre este grande dia na leitura abaixo.

Leia mais: Taxa de 90% em compras do AliExpress; como evitá-la

Uma celebração de compras para os solteiros

O 11.11, também conhecido como “Double Eleven”, é uma das datas mais significativas para as empresas chinesas.

Originado como o Dia dos Solteiros no calendário chinês, a data, celebrada em 11 de novembro, ganhou notoriedade na internet após o lançamento do Festival de E-Commerce Dia dos Solteiros pelo grupo Alibaba, em 2009.

Atualmente, o 11.11 tornou-se uma celebração de compras mais expressiva do que a própria Black Friday para muitas marcas.

Os grandes nomes do e-commerce chinês na festa do 11.11

O 11.11, sendo um dos maiores eventos de vendas do ano, atrai gigantes do e-commerce chinês, como AliExpress, Shein e Shopee.

Outras empresas brasileiras, como Mercado Livre, Americanas, O Boticário e Brasil Cacau, também se preparam para esquentar a Black Friday com promoções antecipadas tanto em lojas físicas quanto online.

A seguir, confira as principais ofertas preparadas pela Shopee, Shein e AliExpress.

Shopee: descontos, frete grátis e milhões em cupons

Na Shopee, o 11.11 promete descontos de até 70%, frete grátis para compras acima de 10 reais e a distribuição de R$ 10 milhões em cupons.

Entre as novidades, cupons exclusivos estarão disponíveis entre 0h e 2h da manhã. A plataforma permitirá o uso de múltiplos cupons na finalização da compra, desde que sejam de tipos diferentes.

Além do 11.11, a Shopee planeja uma série de campanhas em novembro, incluindo eventos especiais de moda e beleza, dia de grandes marcas, Black Friday e Cyber Monday.

Shein: mais de 300 mil itens em promoção com descontos de até 90%

A Shein entra em cena com mais de 300 mil itens em promoção durante o 11.11, totalizando R$ 11 milhões de reais em descontos.

Os produtos apresentarão descontos expressivos, chegando a 90%, e o site oferecerá cupons de frete grátis sem valor mínimo, juntamente com outros vouchers. As ofertas já estão disponíveis no site e serão válidas até as 23h59 do dia 12.11.

Outras campanhas agendadas para novembro na Shein incluem a semana de essenciais, com descontos em produtos selecionados, e a Black Friday, que promete uma ação de 48 horas de frete grátis entre os dias 22 e 24 de novembro.

AliExpress: descontos, cupons e benefícios exclusivos

O AliExpress inicia sua ação 11.11 às 5h do dia 11, oferecendo mais de R$ 10 milhões em descontos, cupons que proporcionam 20% OFF a cada R$ 100 em compras e uma gama de benefícios, incluindo entregas rápidas, produtos com frete grátis, reembolso para produtos atrasados ou fora da conformidade e cupons para novos usuários.

AliExpress oferece grandes descontos no Dia dos Solteiros. — Foto: Reprodução

Os cupons do AliExpress já estão disponíveis, com destaques como PROMO25 (R$ 25 de desconto em compras acima de R$ 250), PROMO75 (R$ 75 de desconto em compras acima de R$ 500) e PROMO150 (R$ 150 de desconto em compras acima de R$ 1.000).

Segurança nas compras em sites asiáticos

Apesar da popularidade, é importante lembrar que Shopee, Shein e AliExpress são marketplaces, onde a qualidade dos produtos pode variar entre revendedores. Recomenda-se atenção às avaliações dos produtos, examinando fotos e comentários de outros compradores para garantir a satisfação da compra.

Uma alternativa para uma compra segura é verificar a reputação das empresas no Reclame Aqui. Nos últimos seis meses, a plataforma classifica a Shopee como “Ótima” e a Shein como “Bom”. No entanto, o AliExpress apresenta uma reputação negativa devido ao alto número de reclamações sem resposta nos últimos meses.

*Com informações do TechTudo.

Quer saber mais dicas sobre as ofertas 11.11? Assista ao vídeo abaixo!

Leia também: Amazon em ritmo de Black Friday: estes produtos estão com bom desconto