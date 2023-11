Muitos achavam que ele tinha morrido: WhatsApp Web ganha novidade que muda o futuro

O WhatsApp, uma ferramenta essencial para milhões de usuários pelo mundo, não deixa de surpreender.

E estas novas atualizações chegam tanto ao aplicativo para dispositivos móveis, como também ao WhatsApp Web.

A seguir, continue lendo Vamos explorar a mais recente novidade, que vai estar disponível em breve.

WhatsApp Web apresenta nova função surpreendente/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

WhatsApp: veja novidades mais recentes

O WhatsApp desempenha um papel crucial na rotina diária de muitos usuários em todo o mundo. Seja agilizando a comunicação informal, com amigos e familiares, ou fazendo uso de forma profissional, para realizar atendimento e estratégias de Marketing em empresas das mais diversas áreas, as novidades do aplicativo sempre impactam milhões de pessoas.

Embora a maioria o utilize o app de mensagens em dispositivos móveis, uma versão igualmente poderosa, por vezes subestimada, aguarda no desktop: o WhatsApp Web.

Com a mais recente atualização anunciada pela Meta, a empresa por trás do famoso aplicativo de mensagens, esta versão web está prestes a se tornar ainda mais vital, especialmente para aqueles que dependem de computadores em seu trabalho.

Inovações no WhatsApp Web: o que podemos esperar

De acordo com informações fornecidas pelo WABetaInfo, uma ferramenta inovadora está a caminho. Em desenvolvimento desde o ano passado, esta nova atualização na versão desktop do app de mensagens promete transformar a interação com o aplicativo em computadores e laptops.

A grande novidade é a capacidade de buscar mensagens por uma data específica, proporcionando uma camada adicional de conveniência à experiência do usuário.

Até agora, a busca por mensagens na versão Web estava limitada à inserção de palavras ou frases. Imagine agora poder pesquisar suas conversas de um dia específico, simplesmente, selecionando a data no calendário? Muito prático e útil, sem dúvida. Esta funcionalidade, aparentemente simples, pode representar uma mudança significativa para profissionais e usuários frequentes.

Como a nova função de busca vai funcionar?

Na interface atualizada do WhatsApp Web, um ícone adicional, em forma de calendário, será incorporado à barra de pesquisa de mensagens, localizado no canto superior esquerdo.

Ao clicar neste novo ícone, uma caixa com um calendário vai surgir, permitindo aos usuários navegar por diferentes dias e meses do ano. Ao escolher uma data, o sistema exibirá automaticamente todas as mensagens enviadas naquele dia específico selecionado.

Esta nova abordagem para encontrar conteúdo no aplicativo se une ao método clássico de busca, proporcionando uma alternativa mais rápida e eficiente para localizar informações específicas em conversas passadas.

Nova atualização: mudanças na funcionalidade Web

A atualização da versão Web do aplicativo de mensagens vai além de simples acréscimos de funcionalidade, ela evidencia o compromisso da Meta em aprimorar a experiência do usuário em todas as plataformas.

Com este novo recurso, o WhatsApp Web oferece uma experiência mais enriquecedora, adaptada às necessidades dos usuários, especialmente para aqueles que dependem do aplicativo para comunicação profissional.

