Aumentou? Quanto o MEI poderá ganhar em 2024

Atualmente, a legislação estabelece que o microempreendedor individual (MEI) deve manter um faturamento anual até R$ 81 mil, o que equivale a uma média mensal de R$ 6.750.

Há uma crescente expectativa entre os MEIs de que esse valor possa ser modificado, a partir de 2024. No entanto, é importante destacar que qualquer alteração dependerá da aprovação do Congresso Nacional. Será que vai haver algum tipo de mudança na legislação para quem é microeemprendedor individual? A seguir, continue lendo para saber.

MEI: será que vai haver aumento no limite de faturamento para 2024? Entenda/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

MEI: vai haver aumento de limite no faturamento, em 2024?

Um projeto, ainda em tramitação, propõe a introdução de um novo limite de rendimento para os MEIs. Neste cenário, uma nova alíquota no Simples Nacional seria criada para aqueles com faturamento entre R$ 81 mil e R$ 144.912. Esta alíquota, de R$ 181,14, representaria 1,5% do valor proposto como teto mensal de faturamento para os microempreendedores.

A resposta definitiva para esta questão ainda não está disponível para os microempreendedores, uma vez que a aprovação da proposta depende de novas negociações entre o governo e parlamentares, assim como do interesse de ambas as partes no assunto.

Quem pode se tornar um MEI?

De acordo com as atuais regras, para se formalizar como MEI, é necessário atender às seguintes condições:

a) Exercer pelo menos uma das atividades econômicas listadas nas “Tabela A” e “Tabela B” do Anexo XI da Resolução CGSN nº 140, de 2018;

b) Manter o faturamento limitado a:

R$ 81.000,00 por ano para atividades da “Tabela A”;

R$ 251.600,00 por ano para atividades da “Tabela B”;

c) Não ser sócio, administrador ou titular de outra empresa;

d) Contratar, no máximo, um empregado.

Como formalizar o MEI

Para se formalizar como microempreendedor individual, siga as etapas abaixo:

Acesse o tema “Quero Ser”; Abra o card “Formaliza-se”; Informe sua conta de acesso ao gov.br; Preencha o formulário de inscrição de microempreendedor individual; Assinale as declarações necessárias; Conclua o processo.

Leia mais: MEI: existe alguma vantagem real de se registrar assim? Veja quais são

Documentação Necessária para se tornar MEI:

Para brasileiros, os documentos necessários são os seguintes:

Cadastro na conta gov.br, com nível de segurança prata ou ouro;

Número do RG;

Dados de contato e endereço;

Informações sobre seu negócio, incluindo o tipo de atividade econômica, forma de atuação e local onde o negócio opera.

Para estrangeiros, com nível de segurança bronze na conta gov.br:

País de nacionalidade, conforme cadastro CPF;

Dados de identificação civil do estrangeiro, de acordo com o cadastro da Polícia Federal (PF). Documentos emitidos pela PF, como Carteira Nacional de Registro Migratório, Documento Provisório de Registro Nacional Migratório ou Protocolo de Solicitação de Refúgio, são aceitos.

A formalização do microempreendedor dá acesso a direitos e benefícios exclusivos para esta categoria. Mantenha-se informado para saber todas as vantagens que cercam este formato de empreendimento.

Abaixo, veja vídeo com tudo o que mudou para quem é MEI em 2023:

Leia mais: Atenção, MEI: novas regras já estão valendo