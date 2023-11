Quais são os principais problemas do app Meu INSS; confira

Há cinco anos os brasileiros podem utilizar a plataforma Meu INSS, que veio para mudar completamente a maneira como as pessoas utilizam os serviços da autarquia, entretanto, mesmo após tanto tempo, é comum que ele apresente problemas que acabam atrapalhando algumas de suas funcionalidades, confira quais os problemas mais frequentes e o que se deve fazer.

Vantagens do aplicativo Meu INSS

Através do aplicativo é possível que os segurados realizem várias ações, como realizar a solicitação de benefícios, anexar documentos pendentes e até mesmo alterar o local onde recebe o repasse dos benefícios administrados pela autarquia.

Contudo, embora o aplicativo seja tão eficaz, ainda há algumas instabilidades que atrapalham o seu uso no cotidiano, o que causa uma grande dificuldade da população acessar as funcionalidades que o aplicativo oferece.

Mas ainda é uma vantagem, principalmente nas regiões mais remotas do país, o acesso aos serviços por intermédio da internet, pois facilita a vida de quem antes precisaria percorrer longas distâncias.

Principais problemas que ocorrem no aplicativo

Segundo especialistas do setor, os problemas mais recorrentes que acontecem na plataforma do Meu INSS, são provenientes do próprio uso dela, além disso, eles são ainda mais agravados por conta que nem todos têm a experiência para operar a plataforma, que é intuitiva, mas há bastante pessoas que não dominam o mundo digital.

Geralmente, as pessoas que são mais velhas e não possuem um estudo tão avançado, com isso, acabam enfrentando uma grande dificuldade para ter acesso à tecnologia em questão, tudo isso é fruto da exclusão digital que acontece com uma boa parcela dos brasileiros.

Por fim, outra dificuldade que existe é relacionada ao próprio sistema, que segundo analistas, apresenta problemas toda a semana. E isso acaba atrapalhando os segurados, pois tenta entrar com um recurso ou cumprir uma exigência mas não consegue, pois ele encontra-se fora do ar.

O que fazer quando a plataforma apresenta problema?

Como informado, é comum que ela demore a responder e muita das vezes apresenta instabilidade por várias horas, quando isso acontece, a única saída é esperar o sistema voltar. Mas é bom sempre registrar que foi tentado o acesso mas sem sucesso.

Além disso, o segurado pode tentar entrar em contato por outros canais de comunicação ou se possível, em alguma unidade física, para que seja possível obter informações se a plataforma voltará logo ou não.

Por fim, sempre que possível, ler no próprio portal dicas de como utilizar todas as funcionalidades da melhor maneira possível, já que um dos problemas mais frequentes acontecem pela falta de informação dos segurados.

