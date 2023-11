Inscrições para o auxílio-gás de dezembro: como fazer

O Auxílio-gás é um dos programas mais populares do governo federal, destinado a auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade social na compra de botijões de gás de 13 quilos.

Atualmente, mais de 5,5 milhões de beneficiários são contemplados. No mês de dezembro, a próxima distribuição do auxílio-gás nacional está agendada.

Abaixo, continue lendo para saber como garantir sua inscrição e a oportunidade de receber este benefício tão importante para a população de baixa renda.

Programa Auxílio-gás: veja orientações para fazer inscrição em Dezembro/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Auxílio-Gás: benefício faz a diferença para milhões de brasileiros

Instituído durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, e mantido pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o programa auxílio-gás oferece um valor correspondente a 100% do preço médio nacional do botijão de gás.

Por exemplo, na última liberação em outubro, os 5,5 milhões de beneficiários receberam R$ 106, equivalente a 100% do preço médio nacional do botijão de gás.

Inscrição no auxílio-gás nacional: veja como proceder

Conforme informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, não há um sistema direto de inscrição no auxílio-gás nacional.

Os nomes dos beneficiários são selecionados automaticamente pelo governo federal, com base em dados disponíveis em suas bases.

Para ser elegível ao auxílio-gás nacional, é necessário:

Ter uma conta ativa e atualizada no Cadastro Único (Cadúnico); Possuir renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 660); Residir com pelo menos um membro que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Se você atende a todos os critérios acima, está qualificado para receber o auxílio-gás. Caso contrário, é necessário tomar medidas para garantir o recebimento do seu benefício.

No caso de não possuir uma conta no Cadúnico, é aconselhável procurar a sede mais próxima do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) para preencher o cadastro e, assim, proceder com a sua inscrição.

É importante ressaltar que mesmo aqueles que cumpram todos os requisitos não têm a garantia automática de receber o Auxílio-gás nacional. É preciso aguardar até que o Ministério faça a seleção, que pode ocorrer em dezembro ou mais adiante.

Pagamentos de novembro vão acontecer?

Em função da grande popularidade do auxílio-gás nacional, é natural que muitos beneficiários questionem os pagamentos programados para novembro. Afinal, o benefício será concedido neste mês?

De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, não há previsão de pagamento do auxílio-gás nacional em novembro.

Este programa é de caráter bimestral, e como o último pagamento ocorreu em outubro, o próximo pagamento do benefício está agendado acontecer para dezembro.

O pagamento do auxílio acontece de acordo com o calendário do Bolsa Família. Portanto, é preciso estar por dentro das datas para garantir o recebimento nos valores correspondentes.

Vale ressaltar que, no mês de novembro, os valores do Bolsa Família serão disponibilizados normalmente para os beneficiários do programa.

