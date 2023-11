FGTS para comprar ações: como usar o fundo para investir

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) vem se revelando uma ferramenta cada vez mais útil e versátil na vida dos trabalhadores brasileiros.

Além de quitar dívidas e adquirir bens, agora o FGTS pode ser aplicado em ações, proporcionando futuros lucros.

Este artigo vai desvendar as estratégias para investir seu fundo em ações, delineando as oportunidades de investimento disponíveis, avaliando a viabilidade do investimento e explorando a antecipação do saldo para iniciar seus investimentos agora. A seguir, continue lendo para compreender.

O que é o FGTS?

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um direito garantido a todos os trabalhadores formais sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Este fundo, correspondente a 8% do salário bruto mensal, é depositado regularmente pela empresa empregadora na conta vinculada do empregado na Caixa Econômica Federal.

O recurso fornece uma reserva financeira, útil em casos de demissão sem justa causa, doenças graves, aposentadoria e outras situações previstas em lei.

Importante ressaltar que o FGTS não é descontado do salário do trabalhador, mas sim uma obrigação do empregador.

Quando é possível sacar o FGTS?

O saque do FGTS é possível em diversas situações, como saque-rescisão e saque-aniversário, que são amplamente conhecidos. Além desses, existem outras possibilidades:

Amortização de financiamento imobiliário;

Antecipação do fundo;

Aposentadoria;

Doenças graves do próprio trabalhador, filho(s) ou seu cônjuge;

Demissão sem justa causa ou a demissão indireta;

No caso de trabalhadores avulsos, ausência de atividade remunerada;

Encerramento da empresa empregadora;

Financiamento para aquisição de imóvel próprio;

Falecimento do trabalhador;

Rescisão de contrato por acordo entre as partes envolvidas;

Situações de calamidade ou circunstâncias extraordinárias, que dão direito ao saque;

Término do contrato de trabalho temporário;

O trabalhador que possui idade igual ou acima de 70 anos.

É possível investir em ações com o FGTS?

Sim, é possível utilizar o FGTS para investir em ações, uma vez que o saldo do seu fundo, ao ser sacado, pode ser destinado a diversos propósitos.

Investir em ações com o fundo é uma alternativa viável para quem busca renda adicional ou ganhos a longo e médio prazo.

Veja opções de investimento disponíveis com o FGTS:

Aqui estão algumas possibilidades de investimento utilizando o seu fundo:

Ações da Eletrobras:

Fundos Imobiliários (FIIs):

Renda Fixa:

Os Fundos de Renda Fixa são opções de baixo risco que investem em títulos públicos, privados e outros ativos de renda fixa. Os ganhos são distribuídos entre os investidores com base nas cotas que possuem.

Vale a pena investir?

Sim, investir o seu fundo pode ser vantajoso para quem deseja adquirir bens de longo prazo ou planejar uma aposentadoria mais tranquila. No entanto, é fundamental estudar as opções disponíveis, considerar seu perfil de investidor e objetivos antes de tomar decisões.

Como antecipar o FGTS de forma segura?

Para investir agora, é possível considerar a antecipação do saque-aniversário, um empréstimo FGTS seguro que permite antecipar até 10 parcelas anuais do fundo e receber em até 24 horas úteis após a solicitação.

