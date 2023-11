Posso usar o FGTS para comprar material de construção?

Enquanto muitos brasileiros não têm recursos para adquirir sua casa própria, outros mais afortunados buscam financiamento para uma construção específica em seus lares ou para realizar reparos necessários. Quando se trata de encontrar o dinheiro para essas construções, há uma variedade de opções disponíveis. Confira a seguir algumas dicas importantes para escolher a opção de crédito ideal para suas necessidades.

Dinheiro para sua reforma

Realizar a construção ou reforma de uma residência é um desafio financeiro para muitos. Para auxiliar nesses custos, existem opções de empréstimos específicos para construção ou reforma, tornando-se uma alternativa sólida para quem deseja se livrar do aluguel.

Continue a leitura a seguir e entenda as variadas possibilidades para tornar a sua reforma ou construção 100% real.

Empréstimo para construção: uma solução para o sonho da casa própria

O empréstimo para construção é uma modalidade de crédito voltada para projetos na construção civil e arquitetura.

Ele auxilia nos custos de todas as etapas, desde a aquisição de materiais até a contratação de mão de obra e obtenção de licenças. Esta modalidade tornou-se uma escolha comum para realizar o sonho da casa própria. A seguir, conheça os tipos de empréstimo existentes para este fim.

Tipos de empréstimo para construção

Existem várias modalidades de empréstimos:

Empréstimo-Ponte: Cobrem custos iniciais e permitem buscar financiamento a longo prazo posteriormente;

Cobrem custos iniciais e permitem buscar financiamento a longo prazo posteriormente; Empréstimo de Construção à Vista: Liberado de acordo com o progresso da obra, pagando apenas pelo que foi concluído;

Liberado de acordo com o progresso da obra, pagando apenas pelo que foi concluído; Empréstimo de Construção Combinado: Combina financiamento de construção com empréstimo imobiliário em um único pacote;

Combina financiamento de construção com empréstimo imobiliário em um único pacote; Linha de Crédito de Construção: Oferece uma linha de crédito disponível de acordo com as necessidades durante a construção;

Oferece uma linha de crédito disponível de acordo com as necessidades durante a construção; Empréstimo do Governo: Programas como o “Minha Casa, Minha Vida” e FGTS oferecem alternativas com taxas de juros mais acessíveis.

Requisitos para solicitar o empréstimo

Para acessar empréstimos tradicionais, é necessário:

Ter pelo menos 18 anos.

Comprovar renda estável por meio de documentação.

Possuir histórico de crédito sólido.

Apresentar um plano de construção detalhado.

Possibilidade de oferecer garantias adicionais, como um terreno ou outros ativos.

Empréstimos com apoio do governo

O programa “Minha Casa, Minha Vida” pode financiar até 95% do valor do imóvel para famílias de baixa renda. Os critérios variam com base na localização e renda.

Este empréstimo oferece uma oportunidade valiosa para famílias de baixa renda alcançarem o sonho da casa própria, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o fortalecimento do mercado imobiliário.

Usando saldo do FGTS para realizar seu sonho

Para aqueles que almejam adquirir ou construir um imóvel, o saldo do FGTS se configura como um aliado relevante na concretização desse objetivo. Ele se presta a servir como entrada no financiamento, como parte do pagamento ou até mesmo para cobrir o montante total da obra ou compra.

A Caixa Econômica Federal disponibiliza uma linha de crédito habitacional por intermédio do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), possibilitando o uso do FGTS com essa finalidade.

O procedimento para utilizar esses recursos segue o seguinte roteiro:

Consultar o Saldo do FGTS: O passo inicial envolve a verificação do saldo disponível na conta do FGTS. Determinar o Valor Disponível: Em seguida, é necessário calcular a quantia utilizável na aquisição do imóvel. Solicitar a Utilização: Para empregar o FGTS, basta efetuar a solicitação por meio do App Habitação CAIXA ou pelos números de telefone 0800 104 0104 ou 4004 0104. Aguardar Avaliação: A Caixa Econômica Federal avaliará a condição do saldo do FGTS e a possibilidade de utilizá-lo na construção ou compra do imóvel.

Empréstimo consignado

O empréstimo consignado se caracteriza como uma modalidade de crédito na qual as parcelas são descontadas automaticamente da folha de pagamento ou do benefício do INSS.

Tal característica resulta em um risco de inadimplência notoriamente baixo, tornando essa modalidade de empréstimo vantajosa em termos de taxas de juros se comparada a outras opções.

Por esse motivo, o empréstimo consignado se apresenta como uma alternativa acessível para pessoas que necessitam de recursos financeiros com presteza, seja para construir sua residência ou alcançar outros objetivos.

Antecipação do FGTS: acesso rápido a recursos próprios

Por meio da modalidade de empréstimo denominada antecipação do saque-aniversário, é possível antecipar parcelas do Fundo de Garantia do Trabalhador, permitindo o saque de parte do saldo disponível a qualquer momento.

Essa opção oferece diversas vantagens, tais como taxas de juros atrativas e justas, ausência de parcelas mensais, acesso a pequenas quantias a partir de R$100,00 e a facilidade de acessar seu próprio dinheiro, uma vez que se trata de uma antecipação.

Etapas para obter crédito para construção

No empréstimo para construção, semelhante a qualquer outra modalidade de crédito, existem etapas que o solicitante deve cumprir antes de obter o financiamento. Vejamos quais são essas etapas:

Análise de Crédito: A primeira etapa compreende uma análise de crédito na qual a instituição financeira examina o histórico de pagamentos do requerente, sua renda mensal e sua capacidade financeira para quitar o empréstimo. Proposta de Crédito: Após a análise, a instituição financeira apresenta uma proposta de crédito que inclui informações sobre as taxas de juros e o valor máximo passível de ser obtido como empréstimo. Assinatura do Contrato: Por fim, a etapa final implica na assinatura do contrato de empréstimo. Uma vez assinado, o montante do empréstimo é depositado diretamente na conta bancária do requerente.

Vale a pena contratar um empréstimo para construção?

Sim, a contratação de um empréstimo para construção pode ser uma excelente alternativa caso não se disponha da quantia necessária para financiar a obra ou reforma.

No entanto, é importante ressaltar a importância da pesquisa e da avaliação de todas as opções disponíveis, levando em consideração a situação financeira e os requisitos específicos de cada empréstimo.

A construção de um imóvel representa um investimento substancial, e a escolha do crédito adequado pode impactar de maneira significativa na realização desse projeto.

Vantagens e Desvantagens

Vantagens:

Possibilidade de realizar a construção sem aguardar anos: Com um empréstimo, é viável concretizar o projeto de construção sem a necessidade de poupar durante anos.

Taxas de juros favoráveis: Opções como o crédito consignado e a antecipação do FGTS proporcionam taxas de juros atrativas.

Parcelamento flexível: As condições de pagamento podem ser ajustadas conforme o orçamento, tornando o processo mais gerenciável.

Prazos mais longos: Prazos mais estendidos para pagamento podem facilitar o planejamento financeiro.

Desvantagens:

Processos burocráticos: Alguns empréstimos tradicionais podem envolver processos burocráticos demorados.

Custos financeiros adicionais: Custos como juros e taxas podem ser consideráveis em certas modalidades de crédito.

Obrigações de pagamento: É essencial cumprir as obrigações de pagamento conforme acordado, evitando a inadimplência.

