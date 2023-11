Faça isso e comece a pagar só metade da sua conta de luz

Descubra um segredo que pode reduzir pela metade sua conta de luz todo mês. Não é mágica, nem exige um grande investimento inicial.

A solução reside em práticas simples que podem passar despercebidas, mas fazem toda a diferença. A seguir, continue lendo e entenda como economizar até 50% na conta de luz.

Veja como economizar 50% na conta de luz todos os meses/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Veja dicas para economizar até 50% na conta de luz

A eficiência energética é a chave, e começamos por entender que aparelhos elétricos antigos consomem mais energia do que seus equivalentes modernos.

Por exemplo, uma geladeira antiga pode gastar até 50% mais do que um modelo novo de mesma capacidade, e uma TV antiga pode consumir até 20% mais energia que uma TV moderna com a mesma qualidade de imagem.

Aqui estão mais 10 dicas específicas para economizar energia em aparelhos comuns:

Geladeira: Evite abrir a porta frequentemente e minimize o tempo que ela fica aberta



Máquina de lavar louça: Espere até que esteja cheia para ligar o aparelho.



Máquina de lavar roupa: Prefira água fria ou morna, quando possível.



Secadora de roupa: Aproveite o sol sempre que possível e evite fazer uso sem necessidade.



Ar-condicionado: Limpe os filtros regularmente.



Chuveiro elétrico: Diminua o tempo do banho e escolha um modelo de menor vazão.



Tomadas: Desligue os aparelhos da tomada quando não estiverem em uso; o modo stand-by também consome energia.



Ar-condicionado: Ajuste o termostato do ar-condicionado e do chuveiro para temperaturas mais baixas. Se possível, opte pelo modelo inverter, que consome muito menos quando comparado a versão tradicional do aparelho.



Iluminação: Aproveite a luz natural ao máximo. Se possível, faça mudanças inteligentes em casa, optando por ter mesas de escritório ou área para leitura próximas da janela.



Lâmpadas mais eficientes: Opte por lâmpadas LED, mais eficientes que fluorescentes compactas e incandescentes.

Seguindo estas práticas, é possível reduzir consideravelmente o consumo de energia em sua casa ou apartamento, traduzindo-se em economias na conta de luz.

Fraudes em contas de luz: veja como se proteger do golpe

Criminosos virtuais estão adotando táticas enganosas para roubar dinheiro e informações pessoais de consumidores que buscam a segunda via de suas contas de água e luz. Como isto ocorre e como você pode evitar cair nesse tipo de fraude?

Os golpistas criam páginas falsas em nome de empresas de serviços públicos respeitáveis, como Sabesp, CPFL, Copasa e Light.

Para dar uma aparência autêntica, utilizam links patrocinados e reproduzem fielmente o visual das empresas.

Quando os usuários realizam buscas por termos como “segunda via CPFL” no Google, os criminosos exibem links patrocinados que aparecem no topo dos resultados de pesquisa, onde geralmente os anúncios são visíveis. Isto leva os consumidores a acreditarem que estão acessando o site legítimo da empresa.

Como os golpistas atuam ao acessar esses sites fraudulentos? A Kaspersky identificou duas principais abordagens:

Fraude através do site: Os criminosos solicitam dados pessoais e números de conta, permitindo o acesso ao site oficial da empresa de serviços públicos. Posteriormente, geram boletos falsos ou enviam códigos QR Code do Pix para forçar as vítimas a efetuarem pagamentos.



Fraude no WhatsApp: Alguns sites fraudulentos disponibilizam um botão de contato via WhatsApp, fingindo ser um robô de atendimento. Eles solicitam informações pessoais, acessam o site oficial e emitem faturas falsas, seja na forma de boletos ou códigos Pix.

Além de perder dinheiro, os consumidores estão sujeitos a comprometimento de seus dados pessoais. Não efetuar o pagamento da fatura legítima pode resultar no corte dos serviços de água ou luz, além do risco de inclusão em listas de inadimplentes. Portanto, é crucial permanecer vigilante e tomar medidas para evitar cair nesses golpes.

Leia mais: Novo valor da conta de luz de novembro é divulgado e anima os brasileiros