Site falso da conta de luz rouba dinheiro dos consumidores; cuidado

Recentemente, a empresa de cibersegurança Kaspersky revelou a utilização de uma tática inovadora por parte de criminosos virtuais.

Os golpistas estão enganando consumidores que necessitam obter a segunda via de suas contas de água e luz, resultando na perda de dados pessoais e dinheiro. Mas como isto é possível? E existe como identificar a fraude para não ter prejuízo? Continue lendo e veja respostas para estas questões a seguir.

Golpe da conta de luz falsificada: entenda como funciona

Para conseguir fraudar a conta de luz, os golpistas criam páginas falsas em nome de empresas de serviços públicos, como Sabesp, CPFL, Copasa e Light.

A estratégia envolve o uso de links patrocinados e páginas falsas com a identidade visual oficial das empresas, a fim de transmitir uma aparência genuína e iludir os consumidores.

Quando os usuários pesquisam termos como “segunda via CPFL” em mecanismos de busca como o Google, os golpistas exibem links patrocinados.

Como estas páginas falsas aparecem no topo dos resultados de pesquisa, local onde os anúncios estão visíveis na busca do Google, os consumidores costumam acessar sem suspeitar da fraude, acreditando estar no site legítimo da empresa.

A dinâmica go golpe: veja como os golpistas agem

De acordo com a Kaspersky, os criminosos operam de duas maneiras, quando os consumidores acessam os sites fraudulentos:

Fraude através do site:

Na primeira versão do golpe, os criminosos solicitam dados pessoais e números de conta, o que permite acessar o site oficial da empresa de serviços públicos e obter informações aproximadas sobre as faturas dos usuários. Posteriormente, os golpistas geram boletos falsos ou enviam códigos QR Code do Pix para que as vítimas efetuem os pagamentos.

Fraude no WhatsApp:

Outros sites fraudulentos, como um que faz uso do nome da Sabesp, disponibilizam um botão de contato via WhatsApp. Os criminosos fingem ser um robô de atendimento e, da mesma forma, solicitam informações pessoais, acessam o site oficial e emitem faturas falsas, seja na forma de boletos ou códigos Pix.

Além de perder dinheiro, os consumidores correm o risco de ter seus dados pessoais comprometidos. Não efetuar o pagamento da fatura legítima ainda pode resultar no corte dos serviços de água ou luz.

Isto acontece uma vez que, o consumidor acredita ter pago a conta de luz corretamente, mas a fatura verdadeira permanece em aberto. Além disso, há o risco de que consumidor tenha seu nome incluído em listas de inadimplentes.

Veja dicas para economizar na conta de luz:

Dicas para se proteger do golpe, de acordo com a Kaspersky:

Verificar minuciosamente a URL do site da empresa de serviços públicos para garantir sua autenticidade;



Nunca compartilhar informações pessoais ou números de conta por meio de sites não verificados ou via WhatsApp;



Entrar em contato diretamente com a empresa de serviços públicos por meio de seus canais oficiais de atendimento ao cliente para confirmar a autenticidade de qualquer cobrança;



Manter o software de segurança digital atualizado e realizar verificações regulares em seus dispositivos para prevenir problemas com malware.

