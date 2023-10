Novo valor da conta de luz de novembro é divulgado e anima os brasileiros

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou na sexta-feira (27/10) que manterá a bandeira verde acionada na conta de luz do mês de novembro.

Isto significa que as contas de energia elétrica vão permanecer sem cobranças de custos extras. A decisão se baseia nas condições favoráveis de geração de energia no país. A seguir, continue lendo para saber mais detalhes.

Aneel mantém Bandeira Verde na conta de luz de novembro e consumidores ficam aliviados/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Conta de luz: Aneel anuncia que vai manter bandeira verde

De acordo com a Aneel, esta medida se deve à situação positiva dos reservatórios das usinas hidrelétricas, que se encontram cheios.

Isto elimina a necessidade de acionar fontes de energia mais dispendiosas, como as termelétricas. Sandoval Feitosa, diretor-geral da Agência, explicou que a energia gerada está mais econômica, em função do aumento das chuvas nos reservatórios. Além disso, as usinas eólicas e solares, especialmente no Nordeste do país, também contribuem para manter os custos de geração baixos.

A bandeira verde está em vigor desde abril de 2022, e as projeções da Aneel indicam que existe a expectativa de que a tarifa permaneça na categoria verde também em dezembro.

O que significa bandeira verde na conta de luz?

Este mecanismo beneficia todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional (SIN), que é a rede de transmissão de energia elétrica que conecta as usinas aos consumidores.

É importante lembrar que a bandeira verde representa a ausência de custos adicionais na tarifa de energia, sinalizando que o custo de produção de energia está em níveis baixos.

As bandeiras amarela, vermelha 1 e vermelha 2, por outro lado, indicam um aumento no custo de geração de energia e a necessidade de acionar usinas termelétricas, o que geralmente está relacionado ao volume dos reservatórios.

Tarifa social de energia elétrica: será que você tem direito?

Mais de 26 milhões de famílias de baixa renda no Brasil têm a oportunidade de reduzir suas despesas com eletricidade por meio da Tarifa Social de Energia Elétrica. No entanto, cerca de 10 milhões ainda não usufruem desse benefício.

De acordo com informações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), considerando o mês de agosto deste ano, aproximadamente 16,7 milhões de famílias foram beneficiadas com a Tarifa Social. No entanto, ainda há 10 milhões de famílias que têm direito a esse desconto, mas não o utilizam.

Várias razões podem explicar esta situação. Muitas famílias enfrentam problemas relacionados ao cadastramento no CadÚnico e à correção de informações junto à distribuidora. Além disso, o desconhecimento desse direito representa um obstáculo significativo. Confira os principais motivos que afastam as famílias do direito ao desconto na conta de luz:

Quando nenhum membro da família é o titular da unidade consumidora, torna-se impossível identificar o direito ao desconto por meio do CPF, que é o documento utilizado para o cadastramento automático;





Registros incorretos do CPF no CadÚnico e/ou no cadastro da distribuidora também podem impedir o acesso ao benefício;





O desconhecimento do direito à Tarifa Social e as dificuldades em solicitá-la, caso a concessão automática via CPF não ocorra, contribuem para essa realidade;





Além disso, famílias que fazem uso irregular de energia elétrica, como o conhecido "gato" na rede elétrica, bem como aquelas que não têm acesso à eletricidade em suas residências, encontram-se excluídas desse benefício;





Endereços desatualizados no CadÚnico também podem ser um fator que impede o acesso à Tarifa Social de Energia Elétrica.

