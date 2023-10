Simpatias de Halloween para ter mais dinheiro, amor e paz

Originado na Irlanda e com raízes nos antigos celtas, o Halloween teve início com o Samhain, um festival marcando a chegada do inverno, uma das duas estações anuais para essa cultura. Por conta da energia desta data, muitas simpatias são feitas.

A celebração marcava o término da terceira colheita do ano, o início do armazenamento de provisões para o inverno, o retorno dos rebanhos aos pastos e a renovação das leis celtas.

E você quer aprender a trazer mais prosperidade para a sua vida neste Halloween? Continue lendo e celebre o Dia das Bruxas com simpatias acessíveis que podem trazer sorte para diversas áreas da sua vida.

Halloween: veja simpatias para atrair amor, bem-estar e prosperidade/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Halloween: veja explicação para a celebração da data

Diversas teorias explicam a comemoração do Halloween, uma abreviação de “All Hallows’Eve”, que significa a noite de todos os santos, comemorado em 31/10.

Alguns acreditam que seja um dos raros momentos de descanso das bruxas no calendário celta, enquanto outros veem isso como o período de morte e renascimento da terra. De qualquer forma, fica claro que a data está longe de ser relacionada a maldições.

Para afastar qualquer aura sombria do evento, apresentamos a seguir simpatias com intenções extremamente positivas.

Mais detalhes sobre o Halloween

A festividade do Halloween possui mais de 2500 anos, com suas origem entre os celtas. Eles acreditavam que no final do verão, em 31 de outubro, os espíritos dos falecidos emergiam dos cemitérios para possuir os corpos dos vivos.

Para afugentar estas aparições, os celtas adornavam suas residências com elementos assustadores, como caveiras, ossos decorados e abóboras esculpidas, entre outros.

Por ser de origem pagã, o Halloween foi alvo de reprovações na Europa durante a Idade Média, sendo posteriormente denominado Dia das Bruxas.

Aqueles que participavam desta comemoração eram perseguidos e frequentemente condenados à fogueira pela Inquisição.

Com o intuito de cristianizar a festividade e diminuir suas raízes pagãs, a Igreja instituiu o Dia de Finados em 2 de novembro.

Leia mais: Simpatias para atrair SORTE E DINHEIRO

Simpatias para atrair prosperidade e amor no Halloween:

Paz e Amor

Pegue uma vassoura, vire de cabeça para baixo e diga: “Que aqueles que não desejamos em nosso espaço residencial se distanciem, abrindo caminho para a entrada de tranquilidade, bem-estar, afeto e alegria. Que nossos entes queridos e as indispensáveis condições para uma vida plena encontrem aconchego em nossa casa!” Uma simples ação que pode trazer saúde, paz e amor ao seu lar.





Pegue uma vassoura, vire de cabeça para baixo e diga: “Que aqueles que não desejamos em nosso espaço residencial se distanciem, abrindo caminho para a entrada de tranquilidade, bem-estar, afeto e alegria. Que nossos entes queridos e as indispensáveis condições para uma vida plena encontrem aconchego em nossa casa!” Uma simples ação que pode trazer saúde, paz e amor ao seu lar. Saúde e Proteção

No Dia das Bruxas, não jogue fora as cascas de cebola, já que esta atitude representaria o afastamento da sorte. Em vez disso, reserve as cascas, deixe-as secar e queime-as dentro de casa para atrair saúde, proteção e prosperidade. Para potencializar o efeito, é possível adicionar um toque de canela à queima. Em tempos como os atuais, a busca por saúde e proteção é mais importante do que nunca.





No Dia das Bruxas, não jogue fora as cascas de cebola, já que esta atitude representaria o afastamento da sorte. Em vez disso, reserve as cascas, deixe-as secar e queime-as dentro de casa para atrair saúde, proteção e prosperidade. Para potencializar o efeito, é possível adicionar um toque de canela à queima. Em tempos como os atuais, a busca por saúde e proteção é mais importante do que nunca. Dinheiro

Mentalize o seu desejo de maneira clara e objetiva, e, sem se distrair, inscreva-o na ponta de uma vela nunca antes utilizada. Acenda a vela e deixe-a queimar até o fim.

Caso o resultado não seja o esperado com estas simpatias, pelo menos não haverá nenhum prejuízo.

Abaixo, confira simpatias da Marcia Sensitiva para atrair dinheiro:

Leia mais: Quer encontrar um novo amor? Confira a simpatia do Dia das Bruxas