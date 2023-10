Simpatias para SORTE E DINHEIRO na SEXTA-FEIRA (13)

Você é daquelas pessoas que tem medo da sexta-feira 13 ou acredita que a data é um verdadeiro portal da espiritualidade para atrair prosperidade, sorte e bons fluídos?

Se você é do time que reverencia a data, aproveite para dar uma forcinha para as boas energias e faça simpatias que atraem sorte e dinheiro nesta sexta-feira 13. A seguir, continue lendo para conferir o passo a passo de cada simpatia e boa sorte!

Quer atrair sorte e dinheiro nesta sexta-feira 13? Confira estas simpatias/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Guia de simpatias para atrair sorte e dinheiro:

Simpatia para romper com o azar

Na Sexta-feira 13, obtenha dois galhos de pinhão-roxo, amarre-os em cruz com uma fita branca e enterre no quintal ou em um vaso fora de casa. Realize uma defumação na casa com defumador de sete ervas. Antes de sair de casa, faça o sinal da cruz e carregue três dentes de alho no bolso ou na bolsa, descartando estes itens somente quando estiverem secos.

Simpatia para afastar a má sorte

Acenda um defumador “abre-caminhos” e permita que sua fumaça envolva o seu corpo. Concentre-se em pensamentos positivos. Quando o defumador se extinguir, sopre as cinzas ao vento, afirmando: “Afasta-te de mim, azar. Meu infortúnio chegou ao fim.”

Após a prática, acenda uma vela branca sobre um pires da mesma cor e proclame em voz alta: “Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças.” Aguarde até que a vela queime completamente, e então descarte seus restos. O pires pode ser lavado e reutilizado.

Simpatia para atrair dinheiro

Em uma panela, coloque três folhas de louro, sete cravos-da-índia, um punhado de noz-moscada e um pedaço de canela em pau. Derrame um litro de água filtrada sobre estes ingredientes e leve ao fogo por três minutos. Após esfriar um pouco, adicione uma colher de chá de mel e misture bem.

Coe a mistura, acrescente um pouco mais de água e despeje o líquido sobre o seu corpo, após o banho regular. Enquanto derrama a mistura, concentre-se em seus desejos. Os restos desta simpatia podem ser descartados em um vaso ou enterrados em um jardim florido.

Simpatia para obter emprego

Para obter sucesso no emprego ou encontrar um nova oportunidade, se estiver desempregado, siga esta simpatia: no dia 13, pegue três galhos de arruda e três moedas antigas. Dirija-se a uma igreja, assista a uma missa completa e, em seguida, coloque esses objetos no altar de um santo de sua devoção, pedindo ajuda para conseguir emprego.

Simpatia para atrair energias positivas

Pegue uma maçã vermelha, corte-a ao meio e remova o miolo das duas partes. Escreva as palavras “paz”, “harmonia” e “felicidade” em letras maiúsculas em um pedaço de papel e coloque-o em uma metade da fruta. Preencha a outra metade com mel, juntando-as e amarrando-as com uma fita branca enquanto recita um Pai-Nosso. Deixe essa maçã em um jardim florido.

