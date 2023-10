A certeza é apenas uma, sempre haverá uma sexta-feira 13 em seu caminho ao longo dos 12 meses de um ano. Para muitos, a data é cercada de mitos, superstições e até mesmo inexplicáveis medos. No entanto, para quem encara este dia com humor, a ideia é entrar no clima de mistério e assistir um bom filme de terror. E sem deixar de fazer um trocadilho com a data, escolhemos 13 filmes de terror para você assistir neste ‘horripilante’ dia. Confira abaixo.

SUSPENSE e MEDO: filmes para assistir em uma sexta-feira (13). — Foto: Divulgação

Entrando no clima do medo

Entra ano, sai ano, e sempre nos deparamos com ela em algum mês do nosso calendário: a Temida Sexta-feira 13. A data temida por muitos, costuma trazer na bagagem dezenas de superstições que envolvem azar.

No entanto, não é disto que falaremos neste texto e sim de celebrar esta data tão temida e cerca de mistérios com muito entretenimento e filme! Siga a leitura, logo abaixo, e entenda melhor.

Leia mais: Streaming GRÁTIS e sem anúncio oferece 30.000 FILMES

13 filmes para você assistir na sexta-feira 13

Como mencionamos mais acima, se para alguns a data remete um inexplicável medo, para outros, este é o momento perfeito para mergulhar no mundo do cinema de terror.

Se você gostou da sugestão, confira, então, uma lista de 13 filmes de terror para assistir em plataformas de streaming, que vão desde clássicos até franquias mais recentes.

1- A Bruxa (2015) – Amazon Prime Video e Globoplay

“A Bruxa”, ambientado em uma fazenda no século 17, narra a história de uma família em meio a uma histeria religiosa que culmina na acusação da filha mais velha pelo desaparecimento de seu irmão.

Este filme marca um dos primeiros trabalhos de Anya Taylor-Joy (Fragmentado) e é dirigido e roteirizado por Robert Eggers (O Homem do Norte).

2- Halloween: a noite do terror (1978) – Globoplay

A franquia “Halloween” já percorreu décadas com diversas versões, mas nada supera o original. O clássico de John Carpenter apresenta o maníaco Michael Myers retornando à sua cidade natal quinze anos após assassinar sua irmã, buscando semear o terror mais uma vez.

3- Invasão Zumbi (Train to Busan, 2016) – Netflix

Para quem procura um filme de terror fora dos padrões de Hollywood, “Invasão Zumbi” (ou “Train to Busan”) é uma excelente escolha. Produzido na Coreia do Sul, o filme retrata um estado de emergência no país devido à propagação de um vírus desconhecido.

Quando os infectados se transformam em zumbis, a única saída é embarcar em um trem-bala rumo a Busan, a única cidade não afetada.

4- O Animal Cordial- Netflix e Globoplay

“O Animal Cordial” explora o caótico funcionamento de um restaurante que é alvo de um segundo assalto pouco tempo após o primeiro.

O assalto é o estopim para uma noite de terror, agravada não apenas pelo crime, mas também pelas tensões pré-existentes no estabelecimento devido ao temperamento explosivo do proprietário Inácio.

Gabriela Amaral Almeida dirige este filme, que conta com um elenco de destaque, incluindo Humberto Carrão (Rota 66), Luciana Paes (Sinfonia da Necrópole), Camila Morgado e Irandhir Santos (ambos de Pantanal).

5- A Lenda de Candyman (2021) – Amazon Prime Video

Dirigido por Nia DaCosta, este filme segue a trajetória de um jovem artista que decide criar uma exposição sobre a misteriosa criatura Candyman. No entanto, o fascínio do protagonista pela lenda sombria o arrasta para uma trama repleta de mistérios, sangue e morte.

6- X – A Marca da Morte – Amazon Prime Video

Escrito e dirigido por Ti West (A Casa do Demônio), “X – A Marca da Morte” acompanha um grupo de jovens que viaja ao interior do Texas na década de 1970 para filmar um longa-metragem para adultos. No entanto, o local guarda segredos perigosos que transformam a produção em um pesadelo.

7- Alien: o Oitavo Passageiro (1979) – Star+

Este clássico de Ridley Scott, “Alien, O Oitavo Passageiro,” oferece uma mistura de terror e ação. A trama segue uma nave espacial que, ao retornar à Terra, intercepta sinais de um asteroide. À medida que a tripulação investiga o incidente, se depara com um alienígena que não para de crescer e está determinado a matar todos a bordo.

8- O Grito (2004) – Star+

Dirigido por Takashi Shimizu, “O Grito” relata a história de Karen Davis (Sarah Michelle Gellar), uma enfermeira americana que aceita uma substituição de colega em Tóquio, sem saber que a casa em que trabalha é assombrada por uma maldição violenta e misteriosa.

9- It – A Coisa (2017) – HBO Max

Em 2017, uma nova adaptação da icônica história de Stephen King chegou aos cinemas. “It – A Coisa” mergulha na cidade de Derry, onde crianças começam a desaparecer, e a culpa recai sobre os ombros de Pennywise, um palhaço cruel que se alimenta do medo humano e cuja origem remonta a séculos passados.

A versão foi dirigida por Andy Muschietti e trouxe um elenco talentoso, incluindo Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Sophia Lillis e Bill Skarsgård no papel do aterrorizante palhaço.

Para quem curte um bom filme de terror, obviamente já sabe da continuação deste longa, no entanto, é inegável que a primeira parte da história prende mais a atenção do telespectador do que sua sequência.

10- Premonição (2000) – HBO Max

Quem não se lembra dos filmes de “Premonição” que nos fizeram pular da cadeira? O primeiro filme da série narra a história de Alex Browning (Devon Sawa), que tem uma visão assustadora: o avião em que está vai explodir após a decolagem.

Apesar de tentar alertar os passageiros, ninguém acredita nele, e ele é removido do voo. A premonição de Alex se concretiza quando a aeronave explode exatamente como ele previu.

A partir desse ponto, ele e os sobreviventes lutam desesperadamente para enganar a morte, mas as forças sobrenaturais parecem sempre à espreita.

11- A Hora do Pesadelo (1984) – HBO Max

Dirigido e escrito pelo mestre do horror Wes Craven (o mesmo por trás de “Pânico”), “A Hora do Pesadelo” explora um dos medos mais profundos da humanidade: ser perseguido nos pesadelos.

O filme apresenta Freddy Krueger, um homem com garras de aço que assombra os sonhos de jovens, transformando-os em pesadelos mortais. A única salvação é acordar, mas escapar dos horrores de Freddy não é tão simples quanto parece.

12- Hereditário (2018) – HBO Max

Após a morte da avó, a família Graham começa a desvendar segredos perturbadores que cercam sua linhagem. A sombra da matriarca falecida continua a pairar sobre eles, especialmente sobre a solitária neta adolescente, Charlie, pela qual a avó nutria uma fascinação incomum.

À medida que um terror crescente toma conta da casa, a família se aventura por lugares sombrios em uma tentativa desesperada de escapar do destino sinistro que herdaram.

13- Sexta-Feira 13 (1980) – HBO Max

SUSPENSE e MEDO: filmes para assistir em uma sexta-feira (13). — Foto: Divulgação

Encerrando nossa lista, temos o clássico “Sexta-Feira 13,” cujo título coincide com a data temida por muitos. A trama desenrola-se em Crystal Lake, onde, apesar de um histórico de mortes, instrutores decidem montar um acampamento de verão no bosque.

O resultado? Bem, você pode imaginar o que acontece em uma Sexta-Feira 13 em um lugar com um passado tão sombrio.

Boa sexta-feira 13 e bons sustos

Esses filmes de terror oferecem uma experiência arrepiante e emocionante para os amantes do gênero. Prepare-se para sustos, suspense e muita adrenalina com essas opções disponíveis na plataforma HBO Max.

Leia também: VAI EMENDAR! 2024 terá TODOS estes feriados prolongados