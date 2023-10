Atenção! Banco do Brasil anuncia revisão de benefícios

Em recente anúncio, o Banco do Brasil esclareceu que a revisão se concentrará no critério de Pontuação Individual do Participante (PIP), uma peça-chave utilizada para cálculos relacionados à Previ, a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. A medida foi confirmada pela instituição após forte pressão de funcionários que compõe o setor. Confira os detalhes, logo abaixo.

Nova análise após pressão

O Banco do Brasil está prestes a efetuar uma revisão muito esperada em seu benefício Previ Futuro, em resposta às reivindicações da Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco (CEBB).

Esta revisão se concentrará no critério de Pontuação Individual do Participante (PIP), uma peça-chave utilizada para cálculos relacionados à Previ, a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.

A revisão da PIP representa uma medida aguardada há anos pelos funcionários associados ao plano Previ Futuro. Sua implementação promete ter um impacto positivo para os colaboradores. Continue lendo para entender o significado dessa revisão e como ela pode beneficiar os envolvidos.

Benefício do Banco do Brasil aguarda revisão há muito tempo

O Plano Previ Futuro foi estabelecido em 1998 como uma alternativa para garantir opções de previdência aos colaboradores. A ideia era que as contribuições adicionais, conhecidas como 2B e variando de 1% a 10%, se tornassem parte do salário de participação dos associados.

No entanto, a metodologia de cálculo da PIP permaneceu inalterada desde então, mesmo com as várias alterações nos planos de cargos e salários ao longo dos anos. Isso resultou em uma notável disparidade, permitindo que apenas aqueles com os maiores salários atingissem o percentual máximo de 10% na contribuição adicional (2B).

A longa espera por essa revisão representa um período em que os associados ao plano estiveram em desvantagem. Espera-se que a atualização proposta traga equidade e justiça ao sistema.

Benefício abrange uma ampla base de funcionários

Durante uma reunião realizada com a Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco (CEBB) na última terça-feira (10), o Banco do Brasil se comprometeu em revisar as informações relacionadas à tabela PIP.

Ao longo do encontro, os representantes da estatal asseguraram que a revisão da tabela não será restrita a um grupo seleto de funcionários. Em vez disso, ela visa beneficiar uma base mais ampla de colaboradores.

Revisão para aumentar associados da Previ

Essa medida tem como objetivo proporcionar a um número maior de associados da Previ a oportunidade de realizar contribuições adicionais mais substanciais, fortalecendo, assim, suas perspectivas de uma aposentadoria mais segura e sólida no futuro.

O que é a Previ do Banco do Brasil?

A Previ é uma entidade fechada de previdência, fundada em 1904, composta por funcionários e aposentados do Banco do Brasil, pensionistas, colaboradores do quadro próprio da Previ e familiares dos associados.

Sua missão principal é assegurar benefícios previdenciários complementares à Previdência Oficial, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos associados e de seus dependentes.

Os recursos da Previ provêm principalmente de contribuições pessoais e patronais, além de outras contribuições especiais conforme previsto no Estatuto ou em instrumentos específicos.

Esses recursos são investidos de forma diversificada, seguindo a Política de Investimentos, que é revisada anualmente de maneira criteriosa, de acordo com as necessidades de cada Plano de Benefícios.

As Políticas de Investimentos são elaboradas com o objetivo de buscar a melhor rentabilidade possível, cumprindo assim o dever fiduciário de pagamento de benefícios, que é a essência da Previ.

