Sexta-feira (13): astrologia aponta TRAIÇÃO para 3 signos

A sexta-feira 13 é uma data que, com ela, há bastante misticismo. Todavia, para vários signos, ela irá trazer medo, mas não de monstros ou algo do tipo. Ela irá trazer à tona várias traições, embora seja um momento bastante difícil em um relacionamento, nesta data, todas as mentiras serão descobertas, confira os signos que irão passar por isso e o que fazer após a descoberta.

Gêmeos

Quem é deste signo, costuma ser bem curioso e ao mesmo tempo inconstante, ou seja, acaba tendo várias mudanças ao longo dos tempos. Além disso, não consegue amizades tão facilmente, pois os amigos e pessoas próximas não conseguem acompanhar o raciocínio e a maneira como eles aprendem.

Por conta disso, é comum que essas pessoas acabem atraindo olhares invejosos de pessoas que estão por perto, na maioria das vezes, até membros da própria família. Por conta disso, algumas coisas podem acabar dando errado.

Então, nesta sexta-feira 13 pode ser que algumas traições sejam reveladas, fique sempre atento em quais companhias estão presentes em sua vida, para se livrar de toda e qualquer energia ruim.

Sagitário

Outro signo que pode descobrir alguma traição neste dia 13 é as pessoas de sagitário, elas são bem conhecidas por conta de serem independentes, todavia, isso pode acabar causando um certo desequilíbrio em algumas relações.

Principalmente, naquelas onde o parceiro tem por necessidade controlar o outro. E quando isso não é possível, acaba quebrando a expectativa de domínio e ocasionando uma traição.

Mas é importante não querer levar a culpa consigo. Já que quem é deste signo, sempre é bastante honesto nos diálogos e por conta disso, pode acabar machucando o parceiro.

Peixes

Por fim, as pessoas que são de peixes, por si só, elas sempre são bem sensíveis e emotivas, por conta disso, tendem a ser bem empáticas com os outros. Em alguns casos, elas são até inocentes além da medida.

E caso o parceiro não seja de fato honesto, pode se aproveitar desta bondade para fazer maldades com a pessoa e fazê-la sofrer, principalmente, acreditando em mentiras.

Então, neste dia, essas pessoas também podem acabar descobrindo alguma traição, sempre é importante confiar na intuição, ela nunca falha.

O que fazer após a traição?

É importante entender que após a traição, a vida da pessoa não acaba. É interessante ver isso como uma chance de um recomeço, mas ao lado de outras pessoas.

Além disso, não permita-se deixar que a traição de outra pessoa define a sua essência. Pois, trair é uma escolha e a culpa não é para ser da pessoa traída e sim do traidor.

Por isso, a transparência é importante em qualquer relação, caso não esteja dando certo, sejam sinceros e terminem. A traição nunca será a solução.

