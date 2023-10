Notícia ÓTIMA a quem tem benefício do INSS para receber

Todos os dias milhares de pessoas tentam obter benefícios do INSS. Entretanto, nem sempre é possível obter os mesmos de maneira facilitada. Haja vista que há uma série de critérios que devem ser cumpridos a fim de conseguir obter o tão sonhado êxito no requerimento. É importante ter cuidado e ficar atento quanto aos informes do INSS.

INSS anuncia grande mudança

Mediante a alteração da Emenda Constitucional 103, 2019, as regras mediante a cumulação de benefícios sofreram alterações. Haja vista que por enquanto é possível receber somente um único benefício — nada de benefícios múltiplos.

Exceto — quando há aposentadoria e pensão por morte. Podendo ser somente duas pensões — sendo uma pelo INSS e outra por exemplo pelo serviço Militar. Bem como duas aposentadorias — concedidas pelo INSS ou Regime Próprio Municipal.

Por mais que seja possível realizar a acumulação dos benefícios, o cálculo final não é contabilizado com ambos. Haja vista que o segurado precisa escolher somente um benefício para ser o principal.

O segundo benefício — geralmente o que menos paga, deve ser escolhido. Haja vista que o beneficiário irá receber somente uma porcentagem do mesmo. Logo, é importante escolher um dos benefícios mais vantajosos para ser o principal.

Lembrando que essas alterações são válidas somente para os novos beneficiários. Isto é, a partir da reforma da Previdência de 2019.

INSS emite alerta geral sobre cobrança de serviços

Por mais que muitos segurados do INSS acreditem que seja necessário a presença de terceiros — é possível abrir requerimentos de aposentadoria, pensão por morte ou até mesmo benefícios do MEI de maneira totalmente individual. Isto é, não é necessário a presença de um advogado.

Muitas pessoas acabam optando por intermediário, mas a grande verdade é que todos os requerimentos acabam passando pela mesma malha fina. Logo, pode ou não coexistir terceiros. O interessado pode obter todos os detalhes diretamente pelo site do INSS ou através do aplicativo.

Portanto, é válido ressaltar que através do site oficial o segurado possui acesso a todas as informações referente aos benefícios do INSS e abertura dos requerimentos de adesão aos programas de auxílios, aposentadorias, etc.

Portanto, somente o titular do benefício — isto é, o segurado. Poderá ter autoridade acerca do recebimento do beneficio da Previdência Social. Ou seja, para ter acesso aos benefícios previdenciários não é necessário realizar qualquer pagamento.

É importante ter bastante cuidado com o fornecimento de dados sensíveis para terceiros. Mesmo que sejam representantes legais. Bem como fotos, documentos, etc. Todo cuidado é pouco.

